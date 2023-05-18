"Похоже на хаб": Досаев рассказал, что планируется сделать с трамвайным депо

Трамвайное депо в Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района рассказал, что планируется сделать с трамвайным депо, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима города, на сегодня завершается работа по созданию креативного пространства на месте депо.

"Я наметки проекта видел и, думаю, неплохо получается. Я привлек не только наших, но и компании из Москвы, в скором времени мы готовы будем анонсировать и показать. Город забирает его себе после знаменитых историй с частными инвесторами, и это будет абсолютно новый креативный хаб Алматы. Не знаю, как с моим вкусом, но похоже на хаб", – заключил Досаев.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте депо будет расположен тематический парк общественного досуга, ориентированный на креативную молодежь.

Также высказывались предположения, что на его месте будет построен отель, но в акимате эту информацию опровергли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021082-pohozhe-na-hab-dosaev-rasskazal-chto-planiruetsya-sdelat-s-tramvaynym-depo/