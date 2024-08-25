Еще один участок улицы перекроют на левобережье Астаны

До 25 августа в Астане перекрывают левую сторону улицы Сыганак - на участке от ул. Ч. Айтматова до пр. Туран, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна по левой стороне ул. Сыганак на участке от ул. Ч. Айтматова до пр. Туран.

В связи с этим с 24 по 26 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет организовано по правой стороне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале акимата.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Схема перекрытого участка улицы представлена ниже.

Схема перекрытого участка. Фото: t.me/astana_newss

Сегодня сообщалось об изменении схемы движения семи автобусных маршрутов в Астане в связи с ремонтом дорог.

Напомним, до 30 ноября в Астане на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан также полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.