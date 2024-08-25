Сразу семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
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Астанчан и гостей города предупредили об изменении схемы движения семи автобусных маршрутов. Это связано с ремонтом дорог в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.
Об изменении схемы движения нескольких автобусных маршрутов транспортная компания сообщила в своем Instagram-аккаунте.
В CTS предупреждают, что до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 17, 44, 56, 61, а также №№ 47, 54 и 43.
Астанчан просят заранее планировать свой маршрут.
С измененными схемами движения можно ознакомиться ниже.
Напомним, до 30 ноября в Астане на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан также полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.
Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).
До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153008-srazu-sem-avtobusnyh-marshrutov-izmenyat-shemu-dvizheniya-v-astane/