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Кызылординец взял в долг 22 млн тенге и пропал надолго

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Пачки денег лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Кызылорде местный житель дал в долг 22 млн тенге, однако долго не мог получить их обратно, так как должник уклонялся от встреч, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, истец с иском о взыскании денежных средств с ответчика обратился в Кызылординский городской суд.

"Согласно иску, ответчик неоднократно запрашивал у истца деньги в долг. Учитывая проект, который будет реализован в будущем, тот перечислил деньги банковским переводом, а также через знакомых", - рассказали в суде.

Общая сумма займа составила более 22 млн тенге.

"Однако ответчик долгое время уклонялся от встречи с истцом, не возвращая долг", - отметили в суде.

В суде были изучены материалы дела и доказательства. Решением суда иск удовлетворен, в пользу истца взыскали с ответчика 22 060 000 тенге.

Ранее стало известно, что житель Павлодара накопил долг более 3,4 млн тенге по алиментам на содержание своего 10-летнего ребенка и за неисполнение решения суда был арестован. Мужчина заявил о желании со следующего месяца устроиться на работу и оплачивать задолженность.

А у жителя Костанайской области из-за долга в 6 млн тенге частный судебный исполнитель изъял три транспортных средства. Чтобы вернуть машины, стоимость которых, как утверждает мужчина, значительно больше суммы долга, он заключил соглашение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152651-kyzylordinec-vzyal-v-dolg-22-mln-tenge-i-propal-nadolgo/

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