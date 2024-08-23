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Павлодарца арестовали из-за долга в 3 млн тенге

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Мужчина арестован
Мужчина под арестом. Иллюстративное фото: ilkaydede / Getty Images

Житель Павлодара накопил долг более 3,4 млн тенге по алиментам на содержание своего 10-летнего ребенка и за неисполнение решения суда был арестован, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении 35-летнего жителя города за неисполнение судебного акта о взыскании алиментов на содержание ребенка 2014 года рождения до достижения им совершеннолетия рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара.

"На судебном заседании правонарушитель вину признал и пояснил, что официально нигде не работает. Алименты не оплачивал. Планирует со следующего месяца устроиться на работу и оплачивать алименты", - пояснили в суде. 

За должником на 1 июля 2024 года образовалась задолженность по алиментам в сумме 3 439 298 тенге. Он был предупрежден об административной и уголовной ответственности.

"Судебный акт не исполняется, чем нарушаются права взыскателя", - уточнили в суде.

Постановлением суда гражданин был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.669 КоАП. Суд наложил на него взыскание в виде административного ареста сроком на 2 суток. Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.669 КоАП РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге) либо административный арест на срок до 5 суток.

Ранее стало известно, что житель Карагандинской области после привлечения к уголовной ответственности передал две однокомнатные квартиры в счет погашения алиментов. Аналогичным образом еще четверо жителей региона передали права на жилье взыскателям долга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152396-pavlodarca-arestovali-iz-za-dolga-v-3-mln-tenge/

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