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Павлодарцы остались без воды из-за повреждения трубопровода при земляных работах

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Повреждение сетей водоснабжения
На месте аварии. Кадр из видео: instagram.com/pavlodar_vodokanal

Сегодня жители 14 домов в Павлодаре остались без водоснабжения из-за повреждения труб при земляных работах, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Павлодар-Водоканал".

Как сообщается в официальном аккаунте компании в Instagram, на пересечении улиц Камзина и Малайсары батыра подрядной организацией тепловых сетей при проведении земляных работ были повреждены сети водоснабжения.

"По вине подрядчика без воды осталось много потребителей", - отметили в ТОО "Павлодар-Водоканал".

В настоящее время отключение проведено по следующим адресам:

  • ул. Малайсары батыра, 6, 8, 10, 12;
  • ул. Павлова, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 38, 40;
  • ул. Камзина, 20/1.

"Отметим, что подрядная организация отказывается восстанавливать повреждение на сетях ТОО "Павлодар-Водоканал" и возмещать затраты за утечку воды", - рассказали в компании.

Ранее жители домов по улице Торайгырова в Павлодаре отказались платить за водоснабжение в связи с тем, что уже много лет жалуются на слабое давление в трубах. Ни капитальный ремонт сетей, ни обращения в службы результата не дали.

А жители поселка Долан Алматинской области возмутились из-за длительного отсутствия воды. В акимате Карасайского района заверили, что глубинный насос заменили и восстановили подачу воды сельчанам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152626-pavlodarcy-ostalis-bez-vody-iz-za-povrezhdeniya-truboprovoda-pri-zemlyanyh-rabotah/

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