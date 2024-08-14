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На возмущения жителей Алматинской области из-за отсутствия воды ответили в акимате (видео)

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Вода течет из водопроводного крана
Водопроводный кран. Иллюстративное фото: pexels.com

В акимате Карасайского района Алматинской области прокомментировали ситуацию с водоснабжением в селе Долан - 11 августа произошла поломка насоса, передает NUR.KZ.

Ранее в Telegram-канале "Письма президенту" появилась информация о том, что в селе Долан отсутствует питьевая вода, что вызвало возмущение местных жителей.

"В поселке Долан Карасайского района Алматинской области наблюдается острое социальное напряжение из-за длительного отсутствия воды", - сообщил автор.

В официальном Instagram-аккаунте акимата региона сообщили, что водоснабжение в селе Долан находится на балансе ТОО "Bey AzhTrans" с апреля этого года.

"По поводу отсутствия питьевой воды поясняем, вечером 11 августа из-за отказа глубинного насоса была остановлена подача воды, на сегодня глубинный насос заменен на новый силами ТОО "Bey AzhTrans".

В настоящее время подача воды осуществляется на среднем давлении, продолжается наполнение водопроводных сетей и водонапорной башни", - сообщили в акимате.

В ведомстве отметили, что в связи с временным отключением водоснабжения 13 августа у магазина "Дихан" собралась группа жителей из 30 человек.

"С жителями была проведена разъяснительная работа, после чего они разошлись. Иная информация, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем местных исполнительных органов", - добавили в акимате.

Отметим, что ранее проблемы с водоснабжением возникали и в других регионах Казахстана.

Например, в июне этого года в нескольких микрорайонах Актау почти неделю не было воды. Жители одного из микрорайонов даже перекрыли дорогу, чтобы обратить на себя внимание. В итоге властям сегодня пришлось объясняться на специальном брифинге.

Аким города заявил, что гарантировать бесперебойную подачу летом не может, и порекомендовал жителям экономить. По его словам, решится проблема только после модернизации системы.

В июле без питьевой воды в 30-градусную жару остались жители Карагандинской области. В селе Дубовка, чтобы искупать детей, люди вынуждены были возить их к родственникам, а чтобы набрать хоть пару литров, не спали ночами.

Проблемы с водой чиновники связали с аномальной жарой. В коммунальной компании, которая обеспечивает водой Сарань и ближайшие села заявили, что летом потребление выросло в 10 раз. Специалисты призвали жителей разумнее использовать воду.

А некоторые павлодарцы вовсе отказались платить за воду, так как много лет жалуются на слабое давление воды в трубах. Ни капитальный ремонт сетей, ни обращения в службы результата не дали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148778-na-vozmushchenie-zhiteley-almatinskoy-oblasti-iz-za-otsutstviya-vody-otvetili-v-akimate/

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