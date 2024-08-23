"Мешают народу работать": уличных торговцев пытаются выгнать с привычных мест в Алматы (видео)

Участок перед рынком в Алматы перешел в собственность города: там хотят делать парковку, и потому пытаются прогнать с привычных мест стихийных торговцев, передает сайт телеканала КТК.

Издание отмечает, что уличные продавцы уходить не хотят, ведь сейчас самый прибыльный сезон – подготовка к школе.

Стихийная торговля на алматинской барахолке существует уже много лет, подчеркивается в публикации. Местные бизнесмены самостоятельно находят места, устанавливают палатки, и все это бесплатно. Но недавно уличная зона стала собственностью города. И теперь на этом месте хотят сделать стоянку. Вот только продавцы уже успели закупиться канцелярией перед школьным сезоном. И уходить до конца лета точно не готовы.

"Я многодетная мать. Осенью мне отправлять троих детей в школу. Всех надо одеть, купить принадлежности. Поэтому я взяла кредит на полтора миллиона и купила товар. Я еще не успела отработать деньги на кредит, а меня уже выгоняют. Дайте время хотя бы до 1 сентября", - говорит Жанар Байталакова.

Уличным торговцам посоветовали арендовать места внутри павильонов. Но бизнесмены этого делать не хотят, потому что за точку надо будет платить. Да и продаж там меньше, чем на улице, объясняют люди.

"Проблема заключается в том, что они мешают работать простому народу. Говорят: "Заходите внутрь". Но там дорогая аренда. Кроме того, внутри нет торговли. Мы работаем здесь летом под жарой, зимой под снегом. Мы обычный народ, который зарабатывает на жизнь. Дайте нам отсидеть сезон. Всего 10 дней. Тут большинство взяли кредиты, взаймы, под проценты", - сообщила изданию Назгуль Рахманова.

В "Алматы паркинге", в чью собственность и перешел участок, говорят: о сносе уличных палаток предупреждали еще весной и всем выслали уведомления. Ждать больше не могут. Поскольку надо успеть закончить все работы до наступления холодов.

"В марте 2024 года эти парковочные места полностью перешли в наши владения. Изучая земельные участки, мы обнаружили, что здесь нелегальная торговля, поэтому в мае заранее мы всех предупредили, выслали сообщения. Они и так работают без каких-либо прав, еще и уходить не хотят", - заявил заместитель директора коммунального госпредприятия "Алматы паркинг" Талант Тайнов.

Стихийные торговцы отправились за помощью к администрации базара. Но и там помочь не смогли.

"Парковочная зона к нам не относится абсолютно. Я вам сразу говорю, мы отношения не имеем. Они все это прекрасно знают. Сейчас A-Parking, это их земля", - прокомментировала ситуацию изданию главный администратор рынка Бота Карамолдаева.

Однако торговцы все равно не намерены уходить. Поэтому в "Алматы паркинге" подали на них в суд, резюмируется в публикации.

Напомним, ранее в июне на алматинской барахолке случился конфликт между торговцами и новой администрацией. Продавцы крупнейшего вещевого базара Алматы отказались платить аренду, в ответ руководство рынка опечатало бутики и отключило электричество. Это вызвало бурное негодование среди предпринимателей.

В апреле другой скандал разгорелся на барахолке в Алматы - продавцы рынка выступили против стихийной торговли. Бизнесмены, арендующие торговые места в ТК "Алатау", пожаловались, что на стоянке не хватает мест для авто: часть территории заняли палатки. Возле них постоянно находят мусор, а иногда встречается даже живность, по словам торговцев. В акимате тогда сообщили о разработке проекта постановления, в котором определили 142 места для размещения торговых палаток.

Источник: КТК