"Угрозы обрушения теперь нет": аким Павлодара выехал на центральную набережную (видео)

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков проинспектировал, как идет капитальный ремонт центральной набережной, который начали в этом году. Набережную до этого не ремонтировали 20 лет, передает NUR.KZ.

Как подчеркнул глава города на своей странице в Instagram, работы начали по поручению акима Павлодарской области. Проект охватывает работы от Дома инвесторов до Естаевского спуска.

В текущем году планируется отремонтировать все лестницы, заменить бордюры и каскад фонтана.

"Два раза в неделю инспектирую ход ремонтных работ. Поручил отделу ЖКХ совместно с подрядчиками взять на особый контроль качество проводимых работ", - рассказал Хасар Хабылбеков.

Также начаты работы по реконструкции смотровой площадки возле Дома инвесторов. Глава города внимательно осмотрел, что уже успели здесь выполнить.

"Вот эту часть мы усилили, ригель и колонну усилили. Угрозы обрушения теперь нет", - отметил аким Павлодара.

Он добавил, что остальные работы перейдут на следующий год.

Ранее стало известно, что в Павлодаре решили соединить южную и северную части набережной. В следующем году для этого собираются начать строительство пешеходного моста в районе лыжероллерной трассы.

Акимат Павлодара в целях повышения туристической привлекательности разработал новый городской фирменный стиль, включающий в себя логотип и дескриптор. Он позволит создать единый стиль при проведении официальных и городских мероприятий, а также в сувенирной продукции.