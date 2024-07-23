Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Угрозы обрушения теперь нет": аким Павлодара выехал на центральную набережную (видео)

Опубликовано:

Аким Павлодара оценил ремонт центральной набережной
Хасар Хабылбеков на набережной. Кадр из видео: instagram.com/khassarkhabylbekov

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков проинспектировал, как идет капитальный ремонт центральной набережной, который начали в этом году. Набережную до этого не ремонтировали 20 лет, передает NUR.KZ.

Как подчеркнул глава города на своей странице в Instagram, работы начали по поручению акима Павлодарской области. Проект охватывает работы от Дома инвесторов до Естаевского спуска.

В текущем году планируется отремонтировать все лестницы, заменить бордюры и каскад фонтана.

"Два раза в неделю инспектирую ход ремонтных работ. Поручил отделу ЖКХ совместно с подрядчиками взять на особый контроль качество проводимых работ", - рассказал Хасар Хабылбеков.

Также начаты работы по реконструкции смотровой площадки возле Дома инвесторов. Глава города внимательно осмотрел, что уже успели здесь выполнить.

"Вот эту часть мы усилили, ригель и колонну усилили. Угрозы обрушения теперь нет", - отметил аким Павлодара.

Он добавил, что остальные работы перейдут на следующий год.

Ранее стало известно, что в Павлодаре решили соединить южную и северную части набережной. В следующем году для этого собираются начать строительство пешеходного моста в районе лыжероллерной трассы.

Акимат Павлодара в целях повышения туристической привлекательности разработал новый городской фирменный стиль, включающий в себя логотип и дескриптор. Он позволит создать единый стиль при проведении официальных и городских мероприятий, а также в сувенирной продукции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138700-ugrozy-obrusheniya-teper-net-akim-pavlodara-vyehal-na-centralnuyu-naberezhnuyu-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie