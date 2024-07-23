"Угрозы обрушения теперь нет": аким Павлодара выехал на центральную набережную (видео)
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Аким Павлодара Хасар Хабылбеков проинспектировал, как идет капитальный ремонт центральной набережной, который начали в этом году. Набережную до этого не ремонтировали 20 лет, передает NUR.KZ.
Как подчеркнул глава города на своей странице в Instagram, работы начали по поручению акима Павлодарской области. Проект охватывает работы от Дома инвесторов до Естаевского спуска.
В текущем году планируется отремонтировать все лестницы, заменить бордюры и каскад фонтана.
"Два раза в неделю инспектирую ход ремонтных работ. Поручил отделу ЖКХ совместно с подрядчиками взять на особый контроль качество проводимых работ", - рассказал Хасар Хабылбеков.
Также начаты работы по реконструкции смотровой площадки возле Дома инвесторов. Глава города внимательно осмотрел, что уже успели здесь выполнить.
"Вот эту часть мы усилили, ригель и колонну усилили. Угрозы обрушения теперь нет", - отметил аким Павлодара.
Он добавил, что остальные работы перейдут на следующий год.
Ранее стало известно, что в Павлодаре решили соединить южную и северную части набережной. В следующем году для этого собираются начать строительство пешеходного моста в районе лыжероллерной трассы.
Акимат Павлодара в целях повышения туристической привлекательности разработал новый городской фирменный стиль, включающий в себя логотип и дескриптор. Он позволит создать единый стиль при проведении официальных и городских мероприятий, а также в сувенирной продукции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138700-ugrozy-obrusheniya-teper-net-akim-pavlodara-vyehal-na-centralnuyu-naberezhnuyu-video/