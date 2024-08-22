Информацию о перестрелке на юге Казахстана прокомментировали в полиции
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В Сети появилась информация о том, что в Туркестанской области якобы произошла перестрелка между иностранцами. О ситуации рассказали в ДП региона, передает NUR.KZ.
Видео с несколькими полицейскими машинами и автобусами, а также информацией о якобы перестрелке в селе Карабулак появилось в Telegram-канале Egov.press.
О ситуации в Туркестанской области рассказали в пресс-службе ДП региона.
"Публикуемая в социальных сетях информация о якобы перестрелке между иностранцами в одном из сел Сайрамского района не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.
Стражи порядка обратились к гражданам с просьбой доверять только официальным источникам и воздержаться от распространения недостоверной информации.
"В Сайрамском районе Туркестанской области полицией проводятся плановые локальные мероприятия по обеспечению правопорядка и дорожной безопасности", - объяснили в пресс-службе ведомства снятое на сельской улице видео.
Как рассказали в полиции, за время мероприятия выявлено более 500 административных правонарушений, по которым приняты соответствующие меры, а работа в данном направлении продолжается.
Ранее 24-летнего жителя Костаная заподозрили в стрельбе в воздух во время проезда свадебного кортежа в центре города. Видео из салона авто распространилось в Сети.
Однако вскоре выяснилось, что пассажир высунул из окна руку с пневматическим пистолетом и лишь имитировал стрельбу, а после чего монтажом наложил звук выстрелов. Дело о мелком хулиганстве прекратили в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152000-informaciyu-o-perestrelke-na-yuge-kazahstana-prokommentirovali-v-policii/