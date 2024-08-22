Информацию о перестрелке на юге Казахстана прокомментировали в полиции

В Сети появилась информация о том, что в Туркестанской области якобы произошла перестрелка между иностранцами. О ситуации рассказали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Видео с несколькими полицейскими машинами и автобусами, а также информацией о якобы перестрелке в селе Карабулак появилось в Telegram-канале Egov.press.

О ситуации в Туркестанской области рассказали в пресс-службе ДП региона.

"Публикуемая в социальных сетях информация о якобы перестрелке между иностранцами в одном из сел Сайрамского района не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

Стражи порядка обратились к гражданам с просьбой доверять только официальным источникам и воздержаться от распространения недостоверной информации.

"В Сайрамском районе Туркестанской области полицией проводятся плановые локальные мероприятия по обеспечению правопорядка и дорожной безопасности", - объяснили в пресс-службе ведомства снятое на сельской улице видео.

Как рассказали в полиции, за время мероприятия выявлено более 500 административных правонарушений, по которым приняты соответствующие меры, а работа в данном направлении продолжается.

Ранее 24-летнего жителя Костаная заподозрили в стрельбе в воздух во время проезда свадебного кортежа в центре города. Видео из салона авто распространилось в Сети.

Однако вскоре выяснилось, что пассажир высунул из окна руку с пневматическим пистолетом и лишь имитировал стрельбу, а после чего монтажом наложил звук выстрелов. Дело о мелком хулиганстве прекратили в связи с отсутствием состава административного правонарушения.