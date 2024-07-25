"Стрелка" из Костаная не стали наказывать за резонансное видео

Дело о мелком хулиганстве в отношении 24-летнего костанайца прекратили в связи с отсутствием состава административного правонарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.434 КоАП РК, рассмотрели в Специализированном суде по административным правонарушениям Костаная.

"Согласно протоколу об административном правонарушении, 19 июля 2024 года в Костанае мужчина, выражая неуважение к окружающим и нарушая общественный порядок, имитировал выстрелы из пистолета на ходу из окна автомобиля", - отметили в суде.

Судом установил, что резонанс в обществе вызвало смонтированное видео, выложенное в социальные сети, где во время движения автомобиля производятся выстрелы из пистолета.

"Из оригинала видеозаписи следует, что выстрелов мужчина не производил, на его действия проходящие по улице люди не отреагировали, что не повлекло нарушения общественного порядка. В связи с чем производство по делу прекращено за отсутствием состава административного правонарушения", - говорится в сообщении суда.

Постановление суда пока в законную силу не вступило.

Добавим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Напомним, ранее полицейские в ходе мониторинга соцсетей обнаружили видео, где в центре Костаная один из участников свадебного кортежа якобы стреляет в воздух. Выяснилось, что пассажир высунул из окна руку с пистолетом и имитировал стрельбу. После чего монтажом наложил звук выстрелов. Стражи порядка составили протокол о мелком хулиганстве. Пистолет в руках мужчины был пневматическим, его изъяли.