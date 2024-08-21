Павлодарский бизнесмен заключил договор на миллионы, но услуги не оказал

В Павлодаре неисполненные обязательства по договору привели к тому, что предпринимателя признали недобросовестным участником госзакупок, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску КГП на ПХВ к индивидуальному предпринимателю о признании недобросовестным участником государственных закупок рассмотрел Специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области.

"Между истцом и ответчиком был заключен договор о государственных закупках услуг, согласно которому ответчик обязался оказать услуги по обслуживанию программного продукта к договору в течение 2024 года на сумму 2 980 000 тенге", - пояснили в суде.

На судебном заседании было установлено, что принятые обязательства ответчиком не исполнены, а услуга не оказана. Договор был расторгнут. Данные обстоятельства ответчик не оспаривал.

Суд признал индивидуального предпринимателя недобросовестным участником государственных закупок и взыскал государственную пошлину.

Ответчик обжаловал это решение суда. Но постановлением судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского областного суда решение оставлено без изменения и уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Наурызбайском районе Алматы в 20 школах города намеревались осуществить госзакупки по завышенным ценам. Таким образом 1,9 млрд тенге были возвращены в бюджет.

Также Антикоррупционной службой Казахстана предотвращено нерациональное расходование бюджетных средств на сумму 30 млрд тенге. В основном завышения допускались акиматами различных уровней при закупе разного рода техники и оборудования, а также строительных работ.