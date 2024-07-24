Антикор выявил завышения цен по госзакупкам на 30 млрд тенге

Антикоррупционной службой Казахстана предотвращено нерациональное расходование бюджетных средств на сумму 30 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, в рамках компетенции ведомство осуществляет мониторинг госзакупок и закупок квазигоссектора на предмет завышения плановых цен приобретаемых товаров, работ и услуг.

На текущий момент предотвращено завышение цен на общую сумму 30 млрд тенге. С начала проекта сэкономлено около 171 млрд тенге (с 2020 года).

"В основном завышения допускались акиматами различных уровней при закупе разного рода техники и оборудования, а также строительных работ", - отметили в Антикоре.

Так, по данным ведомства, в Кокшетау отдел строительства планировал приобрести трансформаторную подстанцию на 1,1 млрд тенге. После рекомендации Антикоррупционной службы цена снижена до 896 млн тенге.

В ЗКО государственный природный резерват "Бокейорда" намеревался закупить пожарную (95 млн) и грузопассажирские автомашины (по 26 млн) на 174 млн тенге, при их реальной стоимости на 40% ниже (69 млн и 18 млн тенге соответственно). Цена на автомобили пересмотрена, сэкономленная сумма - 50 млн тенге.

В Павлодарской области отдел строительства Аксу планировал строительство двух 9-этажных многоквартирных жилых домов на общую сумму 3,7 млрд тенге. При этом в ноябре 2023 года аналогичное строение возвели за 1,1 млрд тенге. По результатам пересмотра цены общая стоимость стройки снижена до 2 млрд тенге. Предотвращено завышение на 1,7 млрд тенге.

Управление образования Алматы планировало услуги по модернизации кухонного оборудования для 25-ти городских школ на сумму 1,9 млрд тенге (цена за единицу составляет от 70 до 79 млн тенге, при рыночной стоимости в 20 млн тенге). После рекомендации Антикоррупционной службы закуп по 23 школам отменен, по двум школам закуп будет проведен по рыночной стоимости. Оставшаяся сумма в размере 1,8 млрд тенге после решения городского маслихата будет возращена в бюджет.

Работа по мониторингу государственных закупок продолжается.

Напомним, ранее в Антикоре сообщили, что начат внешний анализ коррупционных рисков в дорожной отрасли Казахстана. В 5 регионах выявлено завышение смет путем включения излишних и дублирующих работ на сумму 4,8 млрд тенге, а в 6 регионах установлено неэффективное планирование проводимых работ.

Также в ведомстве раскрыли схемы, как казахстанские вузы выдавали поддельные дипломы и присуждали ученые степени.

Кроме того, Антикоррупционная служба выявила серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация".