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Антикор выявил завышения цен по госзакупкам на 30 млрд тенге

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Стопки монет стоят на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Антикоррупционной службой Казахстана предотвращено нерациональное расходование бюджетных средств на сумму 30 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, в рамках компетенции ведомство осуществляет мониторинг госзакупок и закупок квазигоссектора на предмет завышения плановых цен приобретаемых товаров, работ и услуг.

На текущий момент предотвращено завышение цен на общую сумму 30 млрд тенге. С начала проекта сэкономлено около 171 млрд тенге (с 2020 года).

"В основном завышения допускались акиматами различных уровней при закупе разного рода техники и оборудования, а также строительных работ", - отметили в Антикоре.

Так, по данным ведомства, в Кокшетау отдел строительства планировал приобрести трансформаторную подстанцию на 1,1 млрд тенге. После рекомендации Антикоррупционной службы цена снижена до 896 млн тенге.

В ЗКО государственный природный резерват "Бокейорда" намеревался закупить пожарную (95 млн) и грузопассажирские автомашины (по 26 млн) на 174 млн тенге, при их реальной стоимости на 40% ниже (69 млн и 18 млн тенге соответственно). Цена на автомобили пересмотрена, сэкономленная сумма - 50 млн тенге.

В Павлодарской области отдел строительства Аксу планировал строительство двух 9-этажных многоквартирных жилых домов на общую сумму 3,7 млрд тенге. При этом в ноябре 2023 года аналогичное строение возвели за 1,1 млрд тенге. По результатам пересмотра цены общая стоимость стройки снижена до 2 млрд тенге. Предотвращено завышение на 1,7 млрд тенге.

Управление образования Алматы планировало услуги по модернизации кухонного оборудования для 25-ти городских школ на сумму 1,9 млрд тенге (цена за единицу составляет от 70 до 79 млн тенге, при рыночной стоимости в 20 млн тенге). После рекомендации Антикоррупционной службы закуп по 23 школам отменен, по двум школам закуп будет проведен по рыночной стоимости. Оставшаяся сумма в размере 1,8 млрд тенге после решения городского маслихата будет возращена в бюджет.

Работа по мониторингу государственных закупок продолжается.

Напомним, ранее в Антикоре сообщили, что начат внешний анализ коррупционных рисков в дорожной отрасли Казахстана. В 5 регионах выявлено завышение смет путем включения излишних и дублирующих работ на сумму 4,8 млрд тенге, а в 6 регионах установлено неэффективное планирование проводимых работ.

Также в ведомстве раскрыли схемы, как казахстанские вузы выдавали поддельные дипломы и присуждали ученые степени.

Кроме того, Антикоррупционная служба выявила серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2139099-antikor-vyyavil-zavysheniya-cen-po-goszakupkam-na-30-mlrd-tenge/

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