Почти 2 млрд тенге: госзакупки по завышенным ценам отменили для 20 школ Алматы

На встрече с населением Наурызбайского района Алматы аким сообщил, что в 20 школах города намеревались осуществить госзакупки по завышенным ценам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Ерболат Досаев сегодня рассказал о предотвращении с Антикором нерационального расходования бюджетных средств в ряде школ Алматы.

"После проверки закупки оборудования для 20 школ были отменены", - сказал он.

Так, 1,9 млрд тенге возвращены в бюджет. За прошлый год идет анализ, но фактов завышения нет, отметил Досаев.

Кроме того, как отметил аким, на сегодня в сфере госзакупок остается актуальным вопрос несоответствия качества предлагаемых товаров и услуг, в том числе для социально значимых объектов.

"К сожалению, нынешняя система госзакупок позволяет участвовать недобросовестным поставщикам. Не всегда срабатывает принцип "цена и качество", то есть дешевое не всегда хорошего качества. Я против этого. С 1 января 2025 года вступает в силу новый закон о госзакупках, по которому мы ожидаем, что поставщики и их товары будут соответствовать требованиям. А также повысится ответственность участников госзакупок", - отметил аким.

Напомним, 3 апреля в мажилисе был одобрен проект закона "О государственных закупках". Одним из главных источников коррупционных рисков при проведении государственных закупок являлось участие людей в принятии решения о выборе поставщика - это решала конкурсная комиссия. Однако теперь выбор поставщика будет определять автоматическая система.

По информации на официальном сайте правительства, вице-министр финансов Даурен Кенбеил в мае подробно рассказал об изменениях в законе.

"Сокращение сроков, упрощение процедур, то есть определенные этапы мы убираем, этапы предварительного обсуждения. Третье - это пересмотр итогов. Сейчас после того как решение конкурса выходит, жалобы поступают в органы госаудита. Теперь система изменится: жалобы будут рассматриваться самими заказчиками (организаторами) в течение 3 дней, это повысит ответственность и оперативность.

Четвертое - это усиление ответственности поставщиков. Бывают случаи, когда поставщики-подрядчики начинают строить и по каким-то причинам не заканчивают. Определенные штрафные санкции применяются, но в целом большой ответственности на них не было. Поэтому мы здесь повышаем ответственность поставщиков, чтобы допускать к закупкам только добросовестных. Пятое - это поддержка отечественного производителя. Это одна из основных наших целей в разработке данного закона", - говорил Кенбеил.

Ранее мы подробно рассказывали, зачем нужны госзакупки и с чего начать желающим участвовать в конкурсе казахстанцам.