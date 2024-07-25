Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Почти 2 млрд тенге: госзакупки по завышенным ценам отменили для 20 школ Алматы

Опубликовано:

Ученики в классе
Школа. Иллюстративное фото: hxdbzxy / Getty Images

На встрече с населением Наурызбайского района Алматы аким сообщил, что в 20 школах города намеревались осуществить госзакупки по завышенным ценам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Ерболат Досаев сегодня рассказал о предотвращении с Антикором нерационального расходования бюджетных средств в ряде школ Алматы.

"После проверки закупки оборудования для 20 школ были отменены", - сказал он.

Так, 1,9 млрд тенге возвращены в бюджет. За прошлый год идет анализ, но фактов завышения нет, отметил Досаев.

Кроме того, как отметил аким, на сегодня в сфере госзакупок остается актуальным вопрос несоответствия качества предлагаемых товаров и услуг, в том числе для социально значимых объектов.

"К сожалению, нынешняя система госзакупок позволяет участвовать недобросовестным поставщикам. Не всегда срабатывает принцип "цена и качество", то есть дешевое не всегда хорошего качества. Я против этого. С 1 января 2025 года вступает в силу новый закон о госзакупках, по которому мы ожидаем, что поставщики и их товары будут соответствовать требованиям. А также повысится ответственность участников госзакупок", - отметил аким.

Напомним, 3 апреля в мажилисе был одобрен проект закона "О государственных закупках". Одним из главных источников коррупционных рисков при проведении государственных закупок являлось участие людей в принятии решения о выборе поставщика - это решала конкурсная комиссия. Однако теперь выбор поставщика будет определять автоматическая система.

По информации на официальном сайте правительства, вице-министр финансов Даурен Кенбеил в мае подробно рассказал об изменениях в законе.

"Сокращение сроков, упрощение процедур, то есть определенные этапы мы убираем, этапы предварительного обсуждения. Третье - это пересмотр итогов. Сейчас после того как решение конкурса выходит, жалобы поступают в органы госаудита. Теперь система изменится: жалобы будут рассматриваться самими заказчиками (организаторами) в течение 3 дней, это повысит ответственность и оперативность.

Четвертое - это усиление ответственности поставщиков. Бывают случаи, когда поставщики-подрядчики начинают строить и по каким-то причинам не заканчивают. Определенные штрафные санкции применяются, но в целом большой ответственности на них не было. Поэтому мы здесь повышаем ответственность поставщиков, чтобы допускать к закупкам только добросовестных. Пятое - это поддержка отечественного производителя. Это одна из основных наших целей в разработке данного закона", - говорил Кенбеил.

Ранее мы подробно рассказывали, зачем нужны госзакупки и с чего начать желающим участвовать в конкурсе казахстанцам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139661-pochti-2-mlrd-tenge-goszakupki-po-zavyshennym-cenam-otmenili-dlya-20-shkol-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie