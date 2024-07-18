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Рост числа осужденных в Казахстане объяснили в КУИС

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Мужчина за решеткой в камере
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Darrin Klimek/Getty Images

Глава КУИС на брифинге СЦК рассказал, почему в Казахстане увеличилось число тюремного населения и сколько стоит содержание каждого такого гражданина, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил сегодня Тенизжан Джанибеков, в Казахстане функционируют 78 исправительных учреждений, в которых отбывают наказание более 37 тысяч осужденных.

В справочной информации сказано, что в 16 следственных изоляторах содержится 7,5 тыс. лиц, из которых порядка 3 тысяч - это женщины и свыше 50 - несовершеннолетние.

"Необходимо отметить, что за последние четыре года наблюдается рост тюремного населения почти на 7 тысяч человек. Это связано с ужесточением законодательства в сфере краж чужого имущества, семейно-бытового насилия, скотокрадства и дорожно-транспортных происшествий.

Необходимо отметить, что 93% осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом 45% осужденных ранее судимы за умышленные преступления. В данном случае с уверенностью можем сказать, что мы работаем с наиболее сложной категорией населения", - заявил глава КУИС.

Его заместитель Жанибек Баймаганбетов в свою очередь добавил, что в сутки содержание одного осужденного обходится бюджету страны в 7,5 тысяч тенге.

Также сегодня Тенизжанов рассказал о планах построить в стране больше колоний и СИЗО.

Напомним, в апреле президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы:

  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";
  • "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Подписанными законами были введены нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

Добавим, на сайте правовой статистики говорится, что за 6 месяцев 2024 года зарегистрировано 68 992 уголовных правонарушения. Больше всего случаев - в Алматы, Астане и Алматинской области.

Наряду с этим зафиксирован рост по особо тяжким преступлениям на 32,9%, а также снижение числа случаев по тяжким преступлениям (на 2,8%), по преступлениям средней тяжести (на 10,3%), по небольшой тяжести (на 5,9%).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2136207-rost-tyuremnogo-naseleniya-v-kazahstane-obyasnili-v-kuis/

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