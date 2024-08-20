О запрете для таксистов перевозить пассажиров дальше чем на 50 км высказался глава Минтранса

Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах правительства прокомментировал возможный запрет для таксистов перевозить пассажиров дальше чем на 50 км, передает корреспондент NUR.KZ.

Он отметил, что это было лишь предложение одного из участников рабочей группы, но такая поправка не готовится и не обсуждается.

"О запрете 50 километров и более, 100, 150 километров - это не являлось предложением или проводимой поправкой со стороны министерства. Это чтобы у общества было четкое понимание.

50, 100 километров - неважно, какое ограничение, конкретно такое изменение не предполагалось и тем более проведения по нему общественных слушаний. Это было одно из предложений членов рабочей группы по усовершенствованию деятельности агрегаторов", - сообщил Карабаев.

Министр добавил, что на интенсивном этапе обсуждения ограничения не предусматриваются.

"Буквально две недели тому назад у нас была встреча с основателем группы компаний InDriver. Хочу сказать, что в целом позиция руководства InDriver и, в частности, его основателя, мне очень импонирует с точки зрения, что у группы компаний InDriver самая главная цель - обеспечить безопасность передвижения и оказания услуг", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что таксистам могут запретят перевозить пассажиров дальше чем на 50 км в Казахстане.

Также мы писали, что агрегаторы такси в Казахстане начнут сотрудничать с госорганами.