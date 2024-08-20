"Один случай на 10 млн лет": эксперт о вероятности аварии на АЭС в Казахстане
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Гендиректор Национального ядерного центра Казахстана Эрлан Батырбеков высказался о современных АЭС и их надежности в ходе слушаний в Астане, передает корреспондент NUR.KZ
"Современные атомные станции снабжены активными и пассивными системами безопасности, которые дополняют и заменяют друг друга", - отметил он.
Он рассказал, как происходит работа современных АЭС.
"Даже на начальной стадии развития малейшего инцидента для сохранения нормальной работы реактора существует обратная связь, которая использует законы природы и возвращает его в нормальное русло", - пояснил эксперт.
Также Батырбеков высказался о трагедии на АЭС Фукусима-1.
"Что касается ситуации на Фукусима, то вероятность аварии на современной АЭС - один случай на 10 млн лет. Время работы реактора составляет 60 - 80 лет", - заключил он.
Напомним, сегодня заключительные слушания по вопросу строительства АЭС состоялись в Астане - ранее их провели во всех регионах Казахстана.
В рамках обсуждений были затронуты вопросы обеспечения энергобезопасности страны, подготовки к строительству АЭС, а также подготовки кадров для атомной отрасли. Специалисты поделились информацией об атомной генерации и ядерных технологиях.
Отметим, что 16 августа публичные обсуждения состоялись в Алматы. Тогда заслуженный энергетик РК Бакытжан Жаксалиев отметил, что существующий энергетический комплекс Казахстана не способен полностью решить важные задачи по обеспечению страны электричеством.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150955-odin-sluchay-na-10-mln-let-ekspert-o-veroyatnosti-avarii-na-aes-v-kazahstane/