"Один случай на 10 млн лет": эксперт о вероятности аварии на АЭС в Казахстане

Гендиректор Национального ядерного центра Казахстана Эрлан Батырбеков высказался о современных АЭС и их надежности в ходе слушаний в Астане, передает корреспондент NUR.KZ

"Современные атомные станции снабжены активными и пассивными системами безопасности, которые дополняют и заменяют друг друга", - отметил он.

Он рассказал, как происходит работа современных АЭС.

"Даже на начальной стадии развития малейшего инцидента для сохранения нормальной работы реактора существует обратная связь, которая использует законы природы и возвращает его в нормальное русло", - пояснил эксперт.

Также Батырбеков высказался о трагедии на АЭС Фукусима-1.

"Что касается ситуации на Фукусима, то вероятность аварии на современной АЭС - один случай на 10 млн лет. Время работы реактора составляет 60 - 80 лет", - заключил он.

Напомним, сегодня заключительные слушания по вопросу строительства АЭС состоялись в Астане - ранее их провели во всех регионах Казахстана.

В рамках обсуждений были затронуты вопросы обеспечения энергобезопасности страны, подготовки к строительству АЭС, а также подготовки кадров для атомной отрасли. Специалисты поделились информацией об атомной генерации и ядерных технологиях.

Отметим, что 16 августа публичные обсуждения состоялись в Алматы. Тогда заслуженный энергетик РК Бакытжан Жаксалиев отметил, что существующий энергетический комплекс Казахстана не способен полностью решить важные задачи по обеспечению страны электричеством.