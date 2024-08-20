Заключительные слушания по вопросу строительства АЭС прошли в Астане (фото)

В Астане прошли 20-е публичные обсуждения, завершающие цикл дискуссий по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Слушания уже прошли во всех регионах страны, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В обсуждениях приняли участие эксперты атомной отрасли, представители госорганов, общественности и гражданского сектора.

В рамках обсуждений были затронуты вопросы обеспечения энергобезопасности страны, подготовки к строительству АЭС, а также подготовки кадров для атомной отрасли. Специалисты поделились информацией об атомной генерации и ядерных технологиях.

Модерировали мероприятие президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева и председатель общественного совета города Астаны, доктор политических наук, доцент Зулфухар Гаипов.

После выступления спикеров граждане задали интересующие их вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС.

Напомним, 16 августа публичные обсуждения состоялись в Алматы. Тогда заслуженный энергетик РК Бакытжан Жаксалиев отметил, что существующий энергетический комплекс Казахстана не способен полностью решить важные задачи по обеспечению страны электричеством.

Он подчеркнул, что только сбалансированное производство электроэнергии сможет удовлетворить текущие потребности, а реализация проекта атомной электростанции в Казахстане станет лишь первым шагом к созданию экологически чистой энергии, которая приведет к снижению стоимости электроэнергии для потребителей.