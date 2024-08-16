Строительство АЭС в Казахстане: очередные обсуждения не обошлись без провокаций

В Алматы состоялись публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС в Казахстане. В них приняли участие эксперты атомной отрасли, представители госорганов, общественности и гражданского сектора.

Генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин в своем выступлении развеял миф о негативном воздействии АЭС на озеро Балхаш:

"Мы изучили этот вопрос: АЭС потребляет количество воды, сопоставимое с 0,3% от естественного испарения с поверхности озера".

Руководитель Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков отметил, что после аварии на АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году, а также крупнейшей в истории атомной энергетики аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году была проведена масштабная модернизация уже действующих АЭС, а также внесены существенные изменения в проекты перспективных реакторных установок.

В ходе сессии в формате "вопрос-ответ" Сабыр Рахимов, проработавший 21 год акимом села Улкен, напомнил, что комиссия МАГАТЭ еще 28 лет назад отмечала целесообразность строительства АЭС именно на данной территории. Он также обратил внимание на то, что атомную энергетику сейчас намерен развивать и соседний Узбекистан.

"Почему мы должны быть против?" — задался вопросом Рахимов.

Заслуженный энергетик Бакытжан Жаксалиев отметил, что существующий энергетический комплекс Казахстана не способен полностью решить важные задачи по обеспечению страны электричеством.

"Реализация проекта атомной электростанции в Казахстане станет лишь первым шагом к созданию экологически чистой энергии, которая, в свою очередь, приведет к снижению стоимости электроэнергии для потребителей", — заявил Жаксалиев.

К сожалению, почти с самого начала некоторые участники обсуждений делали все возможное, чтобы сорвать выступления спикеров. Они выкрикивали с мест, перебивали, занимали чужие места и не давали задавать вопросы другим горожанам. Модераторы старались успокоить наиболее активных противников строительства АЭС, но конструктивного диалога не получилось.

Перед тем как мероприятие перешло в формат "вопрос-ответ", слово попросил Асет Наурызбаев, бывший глава KEGOC. Его десятиминутное выступление свелось к голословным обвинениям энергетиков в предоставлении некорректной информации и в "рекламе АЭС", а также к утверждениям, что в стране достаточно мощностей и дефицит энергии можно покрыть "инженерными решениями". Кроме того, по мнению Наурызбаева, Казахстан вполне может закупать газ у России. Однако эксперт не объяснил, для чего республике необходима сырьевая зависимость от соседнего государства.

Глава экологического союза "Табигат" Мэлс Елеусизов, начав свой вопрос с темы строительства АЭС, в итоге переключился на обсуждение нереализованных проектов в Алматы.

Ни Наурызбаев, ни Елеусизов, несмотря на их авторитет в вопросах энергетики и экологии, так и не представили в качестве аргументов результаты исследований или научных расчетов.

Желающих задать вопросы по теме строительства АЭС оказалось много, а времени на обсуждения — слишком мало. Поэтому модератор обсуждений Бану Нургазиева, возглавляющая Гражданский альянс Казахстана, предложила участникам мероприятия выслать ей все вопросы в мессенджер на ее личный номер телефона, который она продиктовала всем собравшимся.

Фото: публичные слушания по АЭС в Алматы

Фото: публичные слушания по АЭС в Алматы

Фото: публичные слушания по АЭС в Алматы