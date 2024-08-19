Павлодарцы пожаловались на ведущего аморальный образ жизни соседа

Жители одной из многоэтажек Павлодара, которые страдали от поведения своего соседа, с помощью участкового добились его принудительного лечения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, благодарность участковому инспектору Центрального отдела полиции Палодара Айгуль Сарсенбеновой опубликовали в соцсетях жители дома 75 по улице Академика Бектурова.

"Мы, жильцы четвертого подъезда дома 75 по улице Академика Бектурова, хотим выразить огромную благодарность нашему участковому инспектору полиции Сарсенбеновой Айгуль Мырзабековне, которая ежедневно помогает всем соседям жить спокойно. Айгуль оформила нашего соседа, который ведет аморальный образ жизни, на принудительное лечение.

Многое было за эти годы, он устраивал дома притон и антисанитарию, нарушал наш покой. Благодаря профессиональным навыкам Айгуль все удалось сделать за короткие сроки, а наш дом она обслуживает с мая этого года. Желаем ей успехов в работе! И огромная благодарность от всех наших соседей", - написали жители.

Такие отзывы жителей города являются показателями работы сотрудников полиции, считает майор полиции Айгуль Сарсенбенова.

Ранее жительница Экибастуза пожаловалась полицейским на соседа и его гостью, которые ночью громко "отдыхали". После визита стражей порядка и составления административного протокола квартиранта и его гостью выселили.

А житель Акмолинской области три года ждал, пока сосед сверху возместит ущерб от затопления его квартиры. В итоге, чтобы взыскать деньги, мужчине пришлось обратиться в суд. Стоимость восстановительного ремонта оценили в сумму более 1 млн тенге. Также с соседа взыскали судебные издержки и представительские расходы.