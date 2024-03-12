Акмолинец три года не хотел портить отношения с соседом, но пришлось прибегнуть к крайней мере

Три года акмолинец ждал, пока сосед сверху возместит ущерб от затопления его квартиры. Однако деньги он смог взыскать только через суд, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, мужчина, проживающий на третьем этаже многоквартирного дома, несколько раз заливал квартиру, находящуюся на втором этаже.

"острадавший от затопления три года ждал добровольного возмещения ущерба, не желая портить отношения с соседом", - пояснили в суде.

Но его сосед с третьего этажа не согласился с оценкой ущерба, и мужчина вынужден был обратиться в суд.

Было установлено, что квартира на втором этаже дважды пострадала от залива с квартиры этажом выше.

"Причиной залива в 2020 году явилось протекание раствора при проведении ремонтных работ в квартире, а в 2021 году причиной залива был трубопровод санузла. Факты залива квартиры доказаны", - пришел к выводу суд.

Эксперт произвел осмотр и стоимость восстановительного ремонта составила более 1 млн тенге. В суде данный отчет эксперта сосед с верхнего этажа признал.

Решением суда иск пострадавшего от протечек был удовлетворен. В его пользу был взыскан материальный ущерб, причиненный заливом квартиры.

Кроме того, суд взыскал с соседа с третьего этажа судебные издержки и представительские расходы, которых можно было избежать при мирном урегулировании конфликта.

"Что делать, если затопили соседи сверху? Постарайтесь прийти к мирному соглашению, рассматривая суд как крайнюю меру воздействия", - отметили в суде.

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