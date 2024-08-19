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Количество сел и городов подсчитали в Казахстане

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Горожане
Казахстанцы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане насчитывается 90 городов и более 6200 сел, передает NUR.KZ со ссылкой на обновленные данные Бюро нацстатистики. Наибольшее количество сел находятся в Туркестанской области.

На сайте Бюро национальной статистики РК опубликовали ежегодные данные по количеству административно-территориальных единиц в стране на 1 июля 2024 года.

Сообщается, что в Казахстане насчитывается 17 областей, 192 района, 90 городов, из них республиканского значения 3 – Астана, Алматы и Шымкент.

29 населенных пунктов в стране имеют статус поселка. Кроме того, в Казахстане 2165 сельских округов и 6 208 сел.

"Наибольшее число районов по республике имеется в Акмолинской области, а городов областного значения и поселковых аппаратов акимов в Карагандинской области. В Акмолинской и Костанайской областях больше сельских аппаратов акимов, а наибольшее число сельских населенных пунктов в Туркестанской области", – рассказали специалисты Бюро.

Данные по количеству административных единиц в Казахстане будут обновлены летом 2025 года.

Напомним, в начале года министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал, сколько сел могут получить статус городов в Казахстане.

"Если численность населения будет превышать 10 тыс. человек в течение 3 лет, то областной маслихат имеет право изменить статус этих сел, то есть придать им статус города, – сказал он.

Кроме того, в Казахстане есть 13 городов, где проживает меньше 10 тыс. человек и они могут потерять свой статус.

Отметим, что согласно закону "Об административно-территориальном устройстве РК" населенные пункты подразделяются на:

  • города республиканского значения, к которым относятся населенные пункты, имеющие особое государственное значение или численность населения более одного миллиона человек;
  • города областного значения, к которым относятся населенные пункты, являющиеся крупными экономическими и культурными центрами, имеющие развитую производственную и социальную инфраструктуру и численность населения более 50 тысяч человек;
  • города районного значения, к которым относятся населенные пункты, на территории которых имеются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, государственный жилищный фонд, развитая сеть организаций образования и здравоохранения, культурно-просветительных и торговых объектов, с численностью населения не менее 10 тысяч человек;
  • поселки, к которым относятся населенные пункты с численностью населения не менее 3 тысяч человек;
  • села – населенные пункты с численностью населения не менее 50 человек.

К поселкам также приравниваются населенные пункты, расположенные в местности, имеющей лечебное значение, с численностью населения не менее 2 тысяч человек, из которых число приезжающих ежегодно для лечения и отдыха составляет не менее половины. К ним относятся также дачные поселки, являющиеся местами летнего отдыха граждан, в которых не менее 25 процентов взрослого населения постоянно занимается сельским хозяйством.

Изменение статуса города осуществляется в случае несоответствия в течение 5 лет требованиям, описанным выше. Изменение статуса села, поселка осуществляется в случае несоответствия в течение 3 лет требованиям, описанным выше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150625-kolichestvo-sel-i-gorodov-podschitali-v-kazahstane/

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