Видео с алматинскими водителями, двигающими бетонные блоки, прокомментировали в акимате

Жители микрорайона в Алатауском районе вручную убирали с дороги бетонные ограждения. В акимате Алматы напомнили, что предупреждали о ремонте на данном участке, передает корреспондент NUR.KZ.

"Алматинские подрядчики, которые внезапно начали ремонт улицы Момышулы, не предупредив жителей микрорайона Дарабоз Алатауского района, замуровали все основные выезды из ЖК", - говорится в описании к видео в Telegram-канале EGOV.PRESS.

На кадрах - длинная очередь из машин, которые не могут выехать из-за бетонных ограждений. Группа мужчин начинает вручную двигать блоки, чтобы освободить движение.

В акимате Алматы, комментируя видео, напомнили, что ранее объявляли гражданам о предстоящих перекрытиях улицы Момышулы с приложением схемы и указанием путей объезда. На сегодня ремонт продолжается.

"На участке от проспекта Рыскулова до мкр Дарабоз работы завершены, движение открыто.

На участке от мкр Дарабоз до улицы Монке би асфальтобетон уложен, но необходимо время для остывания смеси. Движение на данном участке будет открыто утром 15 августа. Объезд обеспечен по проспекту Рыскулова и по улицам: Ф. Онгарсыновой, Универсиадная, Монке би и мкр Акбулак.

Также с 23:00 14 августа до 11:00 16 августа движение будет перекрыто на участке от проспекта Райымбека до проспекта Рыскулова. Объезд будет обеспечен по улицам Талдыарал, Еспаева и К. Шарипова", - говорят в городском акимате.

Напомним, что до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Еще до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина. До 31 августа в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома №375 до дома №419, из-за замены 57-летнего трубопровода.