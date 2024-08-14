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Дом ребенка в Алматы оказался в центре скандала после заявления воспитательницы

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Женщина держит младенца за ручку
Мама и малыш. Иллюстративное фото: undefined undefined / Getty Images

Воспитательница дома ребенка в Алматы заявила, что в учреждении можно усыновить малыша, заплатив деньги. Ситуацию прокомментировали в полиции и отделе образования, передает сайт телеканала КТК.

Жительница Алматы, которая имеет 27 лет работы в доме ребенка, заявила телеканалу, что в учреждение часто приезжают бизнесмены на дорогих автомобилях, представляются спонсорами и вывозят детей в развлекательные заведения в сопровождении сотрудников.

Недавно, по ее словам, некие предприниматели начали интересоваться двухлетней девочкой.

"Они посещали эту девочку каждую неделю. И внезапно оказались на портале. Им одобрили усыновление. Именно на день рождения они отвели малышку в развлекательный центр", - говорит женщина.

К слову, в данном доме ребенка проживают дети до 4 лет. После этого детей отправляют в детдом. Как утверждает женщина, обеспеченные люди оформляют опеку над малышами за денежное вознаграждение.

Что касается самого директора дома ребенка, то он сообщил телеканалу, что 55-летняя воспитательница сама хотела удочерить двухлетнюю девочку, но в оформлении опеки ей отказали.

"Это конфликт интересов: воспитательница, которая работает, она, получается, хотела удочерить этого ребенка. К этому ребенку с направлением пришли другие люди. Получается, этого ребенка сейчас они посещают. Через две недели, получается, на опекунство они ребенка заберут. Она хотела этого ребенка взять. У нее это не получилось", - говорит директор КГУ "Специализированный дом ребенка" Айдар Мамедов.

Спонсоры, по его словам, приезжают в учреждение и в сопровождении воспитателей отвозят детей в развлекательных центр. Все обвинения сотрудницы о передаче детей бизнесменам за деньги он опроверг.

В отделе образования пояснили: усыновить малыша сейчас непросто. Претенденты обращаются в органы опеки. Там специалисты изучают их финансовые и жилищно-бытовые условия. Еще кандидаты должны пройти подготовку в школе приемных родителей.

"После чего кандидат имеет доступ к любому ребенку, который находится в учреждениях РК. И могут согласно графику становиться в очередь на ознакомление. Если кандидату понравился какой-нибудь ребенок, он выбирает этого ребенка и в дальнейшем с заявлением обращается в органы опеки или же в суд по месту нахождения ребенка – на усыновление или удочерение ребенка", - говорит главный специалист Медеуского районного отдела образования Алматы Арман Жеделов.

В полиции тем временем начали проверку. Уголовное дело пока не возбуждено.

"В случае если будут выявлены признаки уголовного правонарушения, то будут приняты меры и данный факт будет заведен в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Если доводы будут подтверждены, то будут приняты меры в соответствии законодательству РК", - говорит официальный представитель ДП Салтанат Азирбек.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149072-dom-rebenka-v-almaty-okazalsya-v-centre-skandala-posle-zayavleniya-vospitatelnicy/

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