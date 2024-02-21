Уголовное дело о продаже ребенка расследуют в Карагандинской области
Опубликовано:
В Карагандинской области инициировано начало досудебного расследования по факту торговли несовершеннолетним, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
По информации официального сайта ведомства, школьник числился в "Цифровой карте семьи" как не посещающий школу.
"Проверка показала, что ребенок в областном перинатальном центре Караганды был оставлен в 2011 году, будучи новорожденным. В дальнейшем был определен в детский дом "Пионерский" Осакаровского района.
Прокуратурой установлено, что данные сведения не соответствуют действительности, ребенок фактически исчез и его местонахождение неизвестно", - рассказали в надзорном органе.
По указанию прокурора Осакаровского района начато досудебное расследование по ст.135 УК РК (Торговля несовершеннолетними).
Наказание за торговлю несовершеннолетними в Казахстане
Согласно ст.135 УК РК:
1. Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.
2. Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения;
4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
5) в отношении двух и более лиц;
6) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования;
7) путем обмана или злоупотребления доверием;
8) лицом с использованием своего служебного положения;
9) в целях вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или иных антиобщественных действий;
10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего;
11) в отношении несовершеннолетней, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
12) в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии;
13) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –
наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки несовершеннолетнего через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка несовершеннолетнего через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях совершения таких деяний наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они:
1) совершены преступной группой;
2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, –
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до восемнадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062246-ugolovnoe-delo-o-prodazhe-rebenka-rassleduyut-v-karagandinskoy-oblasti/