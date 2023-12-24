"Не соблюдают квоту": причины проблем с жильем у детей-сирот в Казахстане озвучила Закиева

Выпускники детских домов Алматинской области обратились через соцсети к президенту РК и акиму Алматы и высказались о проблеме с жильем. На обращение отреагировали детский омбудсмен и акимат Алматы.

В видео, которое было опубликовано в Instagram-паблике 100baksoff, один из выпускников детских домов сообщил, что многие из них остаются без жилья.

"Господин Токаев, господин Досаев, пожалуйста, обратите на нас внимание: нам негде жить! Более тысячи выпускников детских домов остаются на улице. Арендное жилье очень дорогое. Пожалуйста обратите внимание на то, как выдают квартиры" – сказал молодой человек.

Детский омбудсмен Динара Закиева отреагировала на обращение выпускников детского дома в своем Facebook-аккаунте.

"В настоящее время в очереди на жилье стоит около 645 тыс. граждан, среди них – 62 593 тыс. детей-сирот.

Основная проблема выдачи жилья детям сиротам и оставшимся без попечения родителей в настоящее время заключается в том, что темпы строительства социального жилья, особенно в районах областей, где дети стоят на очереди, не соответствуют потребности", – написала она.

По ее словам, вторая проблема связана с тем, что в некоторых областях акиматы не соблюдают квоту (20%) и выделяют не более 13% детям сиротам и ОБПР от общего количества выдаваемого жилья.

Закиева напомнила, что президентом в июне текущего года была поставлена задача по решению вопросов жилья для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

"В этой связи в рамках законопроекта по вопросам реформирования жилищной политики рассматриваются предложения, направленные на решение обозначенных проблем.

Так, в рамках рабочей группы мажилиса парламента рассматривается норма, касающаяся сохранения даты постановки на очередь в рамках области. Например, раньше дата постановки в очередь детей-сирот на жилье сохранялась только по месту первичной постановки в очередь (в зависимости от местонахождения детского дома, проживания с приемными родителями при патронатной форме устройства, опеке), а в соответствии с внесенным изменением можно будет встать на очередь в областном центре (где соответственно выше темпы строительства) с сохранением первичной даты постановки в очередь", – сообщила детский омбудсмен.

Также она отметила, что рассматривается предложение по постановке на очередь в городах республиканского значения, столицы без ожидания трех лет (сейчас требуется проживание в течение трех лет).

"Для решения вопроса о соблюдении квоты выделения жилья детям-сиротам и ОБПР совместно с депутатом Юлией Кучинской хотим внести поправку, предусматривающую ответственность руководства акимата за несоблюдение квоты по выдаче жилья детям-сиротам", – добавила Закиева.

Кроме того, она сообщила, что совместно с региональными уполномоченными по правам детей был предусмотрен контроль по соблюдению квот при выделении жилья, местонахождению, трудоустройству, учебе выпускников детских домов. Закиева пообещала, что одной из первых будет разобрана ситуацию в Алматинской области.

"Конечно, тяжело, что такая проблема с выделением жилья в принципе существует. Очень хочется, чтобы у детей-сирот по достижению 18 лет сразу появлялись ключи от своего дома.

Для этого необходимо рассмотреть новую систему и механизм возможности приобретения жилья для детей-сирот и ОБПР, возможно, рассмотреть введение более высокого коэффициента при начислениях для детей-сирот в рамках программы "Национальный фонд – детям". Данное предложение, конечно, требует рассмотрения, обсуждения, расчетов уполномоченными органами. Поработаем над этим", – подытожила она.

Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе акимата города Алматы.

В ведомстве пояснили, что обращение к Токаеву и Досаеву выпустили выпускники Алматинского областного детского дома №1, которые состоят в очереди на жилье в акимате региона (в очереди на жилье города Алматы не состоят).

"Согласно пункту 1 статьи 71 закона РК "О жилищных отношениях", учет нуждающихся в жилище ведется по месту постоянного проживания граждан. В связи с чем решение вопроса касательно предоставления жилья относится к компетенции акимата Алматинской области, где состоят в очереди авторы обращения.

При распределении жилищ (вновь введенных в эксплуатацию или освобожденных жильцами) из государственного жилищного фонда или жилищ, арендованных местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется не менее 20 процентов от общего количества жилищ из коммунального фонда", – сообщили в акимате.

В ведомстве отметили, что в 2022 году из коммунального жилищного фонда города Алматы детям-сиротам было выдано 14 квартир, в 2023 году – 55 квартир, то в 2024 году планируется предоставить уже не менее 400 квартир. Таким образом, в следующем году будет решен жилищный вопрос у 16% детей-сирот.

Напомним, в августе, в преддверии нового учебного года, сообщалось, что иногородним студентам-сиротам компенсируют проживание в общежитиях.