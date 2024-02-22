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30 лет независимости Казахстана

Число детских домов уменьшилось в Казахстане

Опубликовано:

Счастливая семья
Улыбающиеся женщина, мужчина и мальчик сидят на полу и общаются: Freepik

В Министерстве просвещения Казахстана рассказали, какое количество казахстанских детей-сирот обретает семью ежегодно, передает корреспондент NUR.KZ.

"Одной из главных задач является обеспечение права детей жить и воспитываться в семье. Из 21 тысячи детей-сирот сегодня уже 17 600 детей воспитываются в казахстанских семьях.

Ежегодно граждане Казахстана принимают в семью порядка 1000 детей-сирот. За три года количество детских домов уменьшилось на 21 организацию", - рассказала председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова во время брифинга на площадке СЦК.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-министр просвещения на заседании мажилиса рассказал, предусмотрены ли в новом законе о противодействии бытовому насилию нормы об изъятии детей из семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062380-skolko-detey-sirot-kazahstantsy-zabrali-v-semi-rasskazali-v-minprosvescheniya/

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