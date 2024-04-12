Международную школу "НұрОрда" хотят переименовать в Астане

Школу "НұрОрда" в Астане хотят переименовать в "Spectrum International School". Проект постановления вынесен на публичное обсуждение, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".

Согласно информации, размещенной на сайте НПА, поправки вносятся на основании заявки самой Международной школы.

Согласно проекту постановления, школу "НұрОрда" предлагается переименовать " в ТОО "Spectrum International School. Также предлагается ей присвоить статус международной школы организации образования.

Разработчиком проекта постановления выступает Министерство просвещения.

"Целью принятия проекта является внесение поправок в связи с переименованием международной школы Spectrum International School по решению правительства Республики Казахстан согласно пункту 4 статьи 65 Закона Республики Казахстан "Об образовании", — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что реализация проекта не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 26 апреля.

Как сообщается на официальном сайте школы, она была открыта в 2007 году, а почетное право первого звонка было предоставлено Нурсултану Назарбаеву. Школа осуществляет свою деятельность под руководством международного ОФ "Бiлiм Орда".

Отмечается, что школа является членом Международного Школьного Совета, куда входят более 700 школ, 600 университетов и колледжей из 116 стран мира.