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Движение ограничили по одному из проспектов в Алматы

Опубликовано:

Ремонт улицы
Ремонтные работы. Иллюстративное фото: unkas_photo / Getty Images

Алматинцев предупредили об ограничении движения по проспекту Рыскулова из-за проведения дорожных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

"Вводятся временное ограничение дорожного движения по проспекту Рыскулова в восточном направлении от улицы Кудерина до улицы Бокейханова в связи с дорожными работами. Движение на указанном участке на восток организовано по полосе встречного движения", - пояснили в ведомстве.

Жителей и гостей города призвали заблаговременно корректировать свой маршрут и отнестись с пониманием к временным ограничениям.

Напомним, что на прошлой неделе в Алматы было полностью перекрыто на мосту транспортной развязки Рыскулова - Кудерина в западном направлении.

Также мы писали об ограничениях движения на участках улицы Момышулы в Алатауском районе - ремонт там продлится до 16 августа.

Отметим, что до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147655-dvizhenie-ogranichili-po-odnomu-iz-prospektov-v-almaty/

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