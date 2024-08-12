Движение ограничили по одному из проспектов в Алматы

Алматинцев предупредили об ограничении движения по проспекту Рыскулова из-за проведения дорожных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

"Вводятся временное ограничение дорожного движения по проспекту Рыскулова в восточном направлении от улицы Кудерина до улицы Бокейханова в связи с дорожными работами. Движение на указанном участке на восток организовано по полосе встречного движения", - пояснили в ведомстве.

Жителей и гостей города призвали заблаговременно корректировать свой маршрут и отнестись с пониманием к временным ограничениям.

Напомним, что на прошлой неделе в Алматы было полностью перекрыто на мосту транспортной развязки Рыскулова - Кудерина в западном направлении.

Также мы писали об ограничениях движения на участках улицы Момышулы в Алатауском районе - ремонт там продлится до 16 августа.

Отметим, что до 15 сентября закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.