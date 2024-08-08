Малообеспеченные семьи из-за маслихатов столкнулись с проблемами в Павлодаре

Незаконные правовые акты, ограничивающие права малообеспеченных семей на получение социальной помощи, отменены прокуратурой в Павлодаре, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Павлодарской области пресечены факты незаконного ограничения прав социально уязвимых граждан на получение государственной помощи по оплате коммунальных расходов и услуг связи.

Анализом выявлено искусственное создание административных барьеров в нормативных правовых актах территориальных маслихатов.

"Для получения причитающейся компенсации малообеспеченным гражданам требовалось обязательно участвовать в активных мерах занятости, обучаться по дневной форме и иметь регистрацию в качестве безработного.

Такие препятствия противоречили принципам Конституции и были приняты в нарушение действующего законодательства", - рассказали в прокуратуре региона.

По актам надзора территориальными маслихатами внесены изменения в нормативные правовые акты, исключены незаконные ограничения, в результате защищены права более 2 тыс. социально уязвимых граждан.

Ранее сообщалось, кто относится в социально уязвимым слоям населения (СУСН) в Казахстане. Полный перечень категорий граждан определен в ст.68 Закона РК "О жилищных отношениях". В частности, это ветераны ВОВ, ветераны, приравненные к ветеранам ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, инвалиды I и II групп, семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями, пенсионеры, дети-сироты, кандасы, многодетные матери и другие.

А Наццентр аккредитации привлекли к административной ответственности после госаудита - учреждение оказывало услуги по самостоятельно установленным ценам. Был наложен штраф.