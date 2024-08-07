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"Мы просто кончаем наши дороги": аким Костанайской области высказался о перегруженности дорог транспортом

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Кумак Аксакалов на встрече с жителями
Кумак Аксакалов на встрече с жителями. Фото: Ларисы Божко/Qostanai.media

Акима Костанайской области Кумара Аксакалова попросили оказать содействие в налаживании лояльного отношения полиции к водителям, сообщает "Qostanai media".

Аким области Кумар Аксакалов встретился с населением Костанайского района. По информации сайта, предприниматель Василий Куц попросил личного содействия  акима в том, чтобы к машинам, которые везут зерно с полей, у полиции было более лояльное отношение.

"Просьба такая: сейчас начинаются уборочные работы, и нам надо вывозить зерно с полей. Транспорта не хватает, и нам приходится перегружать машины. По дороге едешь, транспортная инспекция прям под колеса падает. У них весы, а у нас на поле нет весов, штраф миллион. Просьба такая: Вы на период уборки возьмите нас, крестьян, под свое крыло. Переговорите с кем надо", - обратился мужчина к Аксакалову.

Сообщается, что зал разразился громкими аплодисментами. Но у акима области оказалась иная позиция.

"Я с этим вопросом не согласен, к сожалению. Я сам прошу не перегружать  машины. Мы просто кончаем наши дороги. Наносим им больше ущерба в силу перегруженности транспорта. Сотни миллиардов тенге вкладываем в ремонт, а через два-три года уже фиксируем колеи. И не только их, а обрушения, ямы, нарушения асфальтового покрытия и так далее. Это все выводит наши дороги из нормы", - сказал Аксакалов.

Он также заявил, что инициирует строительство большого количества станций, которые в автоматическом режиме измеряют вес.

В начале июля глава Минтранспорта Марат Карабаев заявил, что за выезд большегрузов на общие дороги будет ужесточена ответственность. Он привел в пример Астану, где, по его словам, "на трехосных авто вместо разрешенных не более 25 тонн, возили груз в 108-112 тонн".

"Наши дороги, которые построены за бюджетные средства, портятся только потому, что отдельные участники хотят сверхдоход получать, а не соблюдать закон, и делают нагрузку в четыре раза больше", - добавил он.

До этого премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что казахстанцы часто жалуются на состояние дорог и акиматам нужно незамедлительно на них реагировать. Бектенов также заявил, что Наццентру Минтранспорта нужно "нарастить мускулы", чтобы в Казахстане не платили миллиарды за плохие дороги.

Недавно в "Казавтожол" дефекты на трассе объяснили аномальной жарой в +40... +45 градусов в июне. Также мы писали, что казахстанцы теперь могут оставить жалобу на плохие дороги в два "клика".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145969-my-prosto-konchaem-nashi-dorogi-akim-kostanayskoy-oblasti-vyskazalsya-o-peregruzhennyh-mashinah/

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