Не получил грант: что делать в такой ситуации, рассказал экс-министр просвещения
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Сегодня Министерство науки и высшего образования опубликовало список обладателей грантов на обучение в вузах. Как быть тем, кто в этот список не попал, поделился Асхат Аймагамбетов, передает NUR.KZ.
В субботу бывший министр просвещения, а ныне – депутат мажилиса, Асхат Аймагамбетов выложил в своем Telegram-канале несколько публикаций.
В одной из них он поздравил обладателей грантов, в другой – поделился советами на случай, если долгожданный грант вам не достался.
Прежде всего, как отметил мажилисмен, важно помнить, что у вас все еще есть возможность получить грант.
Во-первых, будет перераспределение нескольких тысяч неиспользованных грантов. Эти гранты будут присуждены абитуриентам в соответствии с их баллами на ЕНТ.
Во-вторых, существуют гранты акиматов. Из местного бюджета выделяется еще несколько тысяч грантов.
В-третьих, по словам Аймагамбетова, образовательные гранты предоставляет фонд "Қазақстан халқына". Дополнительная информация – здесь.
В-четвертых, как пояснил депутат, есть гранты "отказников".
"Некоторые абитуриенты отказываются от полученных ими грантов. Таких грантов будет много. Они также будут перераспределены", – рассказал он.
В-пятых, со слов Аймагамбетова, можно сделать выбор в сторону платного обучения. И тут есть один нюанс.
"Вы сможете поступить в университет на коммерческой основе, а затем, при успешной учебе и высоком GPA, можно будет подать заявление на освободившиеся гранты", – рассказал депутат.
В-шестых, есть возможность взять "gap year". В этом случае, со слов мажилисмена, год у вас уходит на подготовку, после чего вы снова сдаете ЕНТ – и получаете грант. Как отметил Аймагамбетов, он и сам имел такой опыт.
И, наконец, в-седьмых, следует рассмотреть возможность поступления в колледж. По словам экс-министра, на рынке труда большой дефицит специалистов с таким образованием.
"Если у вас возникнут еще какие-либо вопросы, обращайтесь в приемные комиссии вузов", – заключил Асхат Аймагамбетов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144079-ne-poluchil-grant-chto-delat-v-takoy-situacii-rasskazal-eks-ministr-prosveshcheniya/