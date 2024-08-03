Не получил грант: что делать в такой ситуации, рассказал экс-министр просвещения

Сегодня Министерство науки и высшего образования опубликовало список обладателей грантов на обучение в вузах. Как быть тем, кто в этот список не попал, поделился Асхат Аймагамбетов, передает NUR.KZ.

В субботу бывший министр просвещения, а ныне – депутат мажилиса, Асхат Аймагамбетов выложил в своем Telegram-канале несколько публикаций.

В одной из них он поздравил обладателей грантов, в другой – поделился советами на случай, если долгожданный грант вам не достался.

Прежде всего, как отметил мажилисмен, важно помнить, что у вас все еще есть возможность получить грант.

Во-первых, будет перераспределение нескольких тысяч неиспользованных грантов. Эти гранты будут присуждены абитуриентам в соответствии с их баллами на ЕНТ.

Во-вторых, существуют гранты акиматов. Из местного бюджета выделяется еще несколько тысяч грантов.

В-третьих, по словам Аймагамбетова, образовательные гранты предоставляет фонд "Қазақстан халқына". Дополнительная информация – здесь.

В-четвертых, как пояснил депутат, есть гранты "отказников".

"Некоторые абитуриенты отказываются от полученных ими грантов. Таких грантов будет много. Они также будут перераспределены", – рассказал он.

В-пятых, со слов Аймагамбетова, можно сделать выбор в сторону платного обучения. И тут есть один нюанс.

"Вы сможете поступить в университет на коммерческой основе, а затем, при успешной учебе и высоком GPA, можно будет подать заявление на освободившиеся гранты", – рассказал депутат.

В-шестых, есть возможность взять "gap year". В этом случае, со слов мажилисмена, год у вас уходит на подготовку, после чего вы снова сдаете ЕНТ – и получаете грант. Как отметил Аймагамбетов, он и сам имел такой опыт.

И, наконец, в-седьмых, следует рассмотреть возможность поступления в колледж. По словам экс-министра, на рынке труда большой дефицит специалистов с таким образованием.

"Если у вас возникнут еще какие-либо вопросы, обращайтесь в приемные комиссии вузов", – заключил Асхат Аймагамбетов.