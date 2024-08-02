Три авто угодили в одну и ту же яму в Павлодаре

В частном секторе Павлодара три машины попали в одну яму в течение недели. По словам местных жителей, асфальт стал проваливаться после строительства нового дома, передает "Ирбис TV".

Автомобилисты, которые часто держат путь по улице Достоевского, к ямам привыкли. А вот тем, кто заехал впервые, не позавидуешь - приходится проявлять чудеса маневрирования. Местные жители говорят, три года назад таких проблем с дорогой не было.

"Как начал строиться дом 136 по Бектурова, у нас весь асфальт перекопали. Тянули себе теплосети и канализацию, после этого у нас начал проваливаться асфальт, и яма на яме. Там на каждом их колодце, где канализация, везде ямы, там то кусты вставлены, то просто все заброшено. Мы же платим дорожный налог, платим деньги государству. Почему тогда наше правительство, акимат не смотрят за дорогами?" - говорит житель дома 177 по улице Генерала Дюсенова Дмитрий Коротя.

Яма. Фото: irbistv.kz

Восстановить дорожное покрытие местные жители просили застройщика новой многоэтажки. Однако менять асфальт подрядчик не стал. Просто засыпал ямы щебнем, и то не все. Поэтому проблема не решилась.

"Сегодня машина провалилась. Второго августа на улице Достоевского, 53. Вот яма какая, огромная. Асфальт упал. Примите меры, пожалуйста. Так бампер можно вырвать. Хорошо, вовремя заметил", - жалуется угодивший в яму водитель.

Яма на дороге. Фото: irbistv.kz

"Ограждение мы сами поставили с соседями, потому что вчера буквально улицу Толстого перекрыли, там асфальтировали. Вчера машины провалились в яму. Одной бампер оторвало, вторая, по-моему, себе рычаг вырвала. Не стали они вызывать полицию, просто уехали", - поделился Дмитрий Коротя.

Жители улицы не раз обращались в call-центр "109" и в городской акимат, но пока безрезультатно. Узнать о судьбе аварийного участка дороги пока не удалось.

Ранее аким Павлодара Хасар Хабылбеков совершил объезд города по обращениям граждан. Местные жители, в частности, пожаловались ему на плохое состояние дорог возле дома 89 по улице Торайгырова. Люди попросили засыпать двор фрезерованным материалом.

А один из жителей Павлодара заявил, что в сквере на улице Торайгырова украли чугунный забор, невзирая на камеры наблюдения. При этом, по его словам, ни чиновники, ни полиция проблему краденых секций не решают.