Павлодарец заявил о таинственном исчезновении чугунных заборов в центре города

Житель Павлодара Марат Тулегенов заявил, что в городе украли чугунный забор, невзирая на камеры наблюдения. При этом ни чиновники, ни полиция проблему не решают, считает пенсионер, передает "Ирбис TV".

В Павлодаре чугунные заборы пропадают не впервые. В апреле этого года горожане уже жаловались на таинственное исчезновение ограждений. Среди них был и Марат Мубаракович. Пенсионер живет рядом со сквером на улице Торайгырова, поэтому за ситуацией следит.

"Наше поколение в свое время эти оградки строило, вложило немалый труд. Красиво же все-таки. Единственный путевый сквер в Павлодаре. Но такое безобразие творится! Буквально в течение 10 дней на двух участках сняли чугунные ограждения. Я не думаю, что это воруют какие-то "бичи". Ворует какая-то организованная группа", - поделился своим мнением житель Павлодара Марат Тулегенов.

Мужчина отметил, что на улице Астана зимой этого года похитили около 30 метров забора. Подозреваемых нашли, однако краденые секции не восстановили, негодует пенсионер.

"Может правоохранительные органы на это внимания не обращают. Не вижу в этом сквере патрульных. Я очень прошу власти города серьезно отнестись к этому вопросу. Потому что улица Торайгырова, можно сказать, центральная улица у нас в городе. Тут и въезд в город, а в глаза же бросаются эти отбитые черешки ограждений", - добавил Марат Тулегенов.

Между тем в полиции говорят, что якобы никаких заявлений о краже заборов от ЖКХ не поступало. Однако коммунальщики утверждают, что информацию в полицию подали давно.

Ранее стало известно, что на набережной Павлодара автомобиль разбил ограждение на территории пешеходной зоны. В городе ищут виновника аварии - очевидцев попросили обратиться в отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

А в центре города обнаружилось бездорожье вместо брусчатки. По словам павлодарцев, в целом прогулочная зона по улице Желтоксан выглядит заброшенной. Оказалось, что еще три года назад красивую брусчатку разобрали и перекопали тротуар для ремонта коммуникаций.