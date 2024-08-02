7-летний мальчик пропал 10 дней назад в ВКО: его одежду и обувь нашли на берегу

В Усть-Каменогорске продолжаются поиски 7-летнего Богдана Иванова, который 23 июля около 9 утра ушел из дома на прогулку и не вернулся, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские, спасатели, военнослужащие и волонтеры ведут поиски несовершеннолетнего.

"По предварительной информации, ребенок с другом пришли на пляж парка "Самал", чтобы искупаться. После этого его никто не видел. Одежда и обувь мальчика остались на берегу", - отметили в ДП ВКО.

Поисковые мероприятия проводятся вдоль береговой линии и в воде посредством катеров. Задействовано около 100 человек личного состава.

Поиски ребенка. Фото: ДП ВКО

В ходе проведенных мероприятий стражами порядка с отдыхающими также проведена беседа о необходимости строгого соблюдения мер безопасности на водоемах и обязательным присмотром за детьми.

Сообщаются приметы ребенка: среднего роста, около 130 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, на лице имеются веснушки.

Задействованные в поисках люди. Фото: ДП ВКО

"Просим всех, кому что-либо известно, сообщить в полицию. Важна любая информация", - обратились к гражданам в ведомстве.

Напомним, 24 июля в соцсетях и СМИ распространилась информация о 7-летнем мальчике из Усть-Каменогорска, который пропал во время прогулки. Сообщалось, что ребенок был одет в красную футболку, синие шорты, черную обувь.

А в Семее, проснувшись утром, родители обнаружили пропажу 13-летнего сына. Мальчика ищут по всей области и в соседних регионах. В настоящее время в поисках задействовано свыше 180 человек.

Поиск с катеров. Фото: ДП ВКО