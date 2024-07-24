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Семилетний ребенок пропал в Усть-Каменогорске

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Мальчик по имени Богдан
Пропавший мальчик. Фото: instagram.com/osa_news_vko

В Усть-Каменогорске пропал семилетний мальчик. По информации областного департамента полиции, вчера, 23 июля, он ушел на прогулку и не вернулся, передает NUR.KZ.

В Усть-Каменогорске пропал 7-летний мальчик по имени Богдан. По информации в Instagram-профиле osa_news_vko, последний раз его видели в городском парке "Самал" 23 июля.

В департаменте полиции ВКО рассказали, что ребенок утром ушел на прогулку и не вернулся. Мальчик был в красной футболке, синих шортах, черной обуви, передает YK-news.kz.

Поисками Богдана занимаются спасатели и полицейские.

Напомним, на прошлой неделе в Семее пропал без вести 9-летний ребенок. Мальчика более суток искал весь город. К счастью, его нашли живым и невредимым недалеко от одного из поселков. Ребенка доставили в отдел полиции, с ним провели беседу. После осмотра психолога передали родителям.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139039-semiletniy-rebenok-propal-v-ust-kamenogorske/

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