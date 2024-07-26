Виновника ДТП на набережной ищут в Павлодаре

На набережной Павлодара 24 июля автомобиль разбил ограждение на территории пешеходной зоны. В городе ищут виновника, передает NUR.KZ со ссылкой на ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД".

Как сообщается в официальном аккаунте ГУ в Instagram, в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара просят откликнуться очевидцев аварии.

По имеющимся данным, ограждение было повреждено в результате ДТП, которое произошло 24 июля в первой половине дня, с 9.00 до 13.30.

"Тех, кто владеет какой-либо информацией по данному случаю, просим обратиться в ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД", - призвали граждан чиновники.

Ранее аким Павлодара проверил, как идет капитальный ремонт центральной набережной. Его начали в этом году по поручению главы региона. Проект охватывает работы от Дома инвесторов до Естаевского спуска.

Также стало известно, что в Павлодаре планируется соединить южную и северную части набережной. Для этого собираются построить пешеходный мост в районе лыжероллерной трассы. Он увеличит протяженность набережной, соединив ее с берегом Усолки и будущим экопарком.