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Виновника ДТП на набережной ищут в Павлодаре

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Набережная Павлодара
Разрушенное ограждение. Фото: instagram.com/zhkh_pavlodara/

На набережной Павлодара 24 июля автомобиль разбил ограждение на территории пешеходной зоны. В городе ищут виновника, передает NUR.KZ со ссылкой на ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД".

Как сообщается в официальном аккаунте ГУ в Instagram, в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара просят откликнуться очевидцев аварии. 

По имеющимся данным, ограждение было повреждено в результате ДТП, которое произошло 24 июля в первой половине дня, с 9.00 до 13.30.

"Тех, кто владеет какой-либо информацией по данному случаю, просим обратиться в ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД", - призвали граждан чиновники.

Ранее аким Павлодара проверил, как идет капитальный ремонт центральной набережной. Его начали в этом году по поручению главы региона. Проект охватывает работы от Дома инвесторов до Естаевского спуска.

Также стало известно, что в Павлодаре планируется соединить южную и северную части набережной. Для этого собираются построить пешеходный мост в районе лыжероллерной трассы. Он увеличит протяженность набережной, соединив ее с берегом Усолки и будущим экопарком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2140005-vinovnika-dtp-na-naberezhnoy-ishchut-v-pavlodare/

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