Увеличились ли траты на электричество из-за перехода на новое время в Казахстане

Переход на единый часовой пояс ударил по карманам рядовых казахстанцев. За март жители страны "нажгли" электроэнергии сразу на 364 млн кВт/ч больше, чем в феврале. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 1 марта 2024 года весь Казахстан живет по единому часовому поясу (UTC +5). Не все жители были довольны таким решением, ведь из-за перехода на большой части территории страны рассвет и закат "сместился" на час раньше.

Такое резкое изменение могло привести к тому, что казахстанцам пришлось бы тратить больше электроэнергии, чем раньше. Однако эксперты тогда посчитали, что перевод времени на час назад существенно не повлияет на уровень потребления электроэнергии, а значит, не должен отразиться и на затратах потребителей.

Однако в реальности все же наблюдается обратная ситуация. На повышение расхода электроэнергии обратила внимание автор Telegram-канала "Черный лебедь, рак и щука" Анель Давлетгалиева.

Так, в марте потребление электроэнергии в Казахстане составило 10,7 млрд кВт/ч. Это на 3,5%, или на 364 млн кВт/ч больше, чем было в феврале, и сразу на 5,1%, или на 521 млн кВт/ч больше, чем было в марте 2023 года.

Учитывая тот факт, что в 2024 году в стране сильно выросли тарифы на коммунальные услуги, в том числе и на электроэнергию (на 26,1% за год), такой сильный рост потребления действительно может привести к увеличению расходов казахстанцев.

Напомним, казахстанцы, недовольные переходом на единое время, могут подписать петицию о возвращении разных часовых поясов. На момент написания статьи свой "голос" отдали уже почти 30 тыс. граждан.