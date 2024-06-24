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Еще две недели каникул: начало учебного года могут перенести в Астане

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В классе
Школа. Иллюстративное фото: AlekseiAntropov / Getty Images

Сегодня на брифинге СЦК сообщили, что начало учебного года в школах, колледжах и университетах Астаны могут перенести из-за проведения 5-х Всемирных игр кочевников, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, 5-е Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября.

Поскольку в столицу приедут спортсмены из разных стран мира, а мероприятия будут проходить в нескольких спортивных объектах, это создаст нагрузку на трафик как раз во время начала учебного года.

В Минтуризма и спорта рассказали, что придумали два варианта решения этой проблемы – перевести часть учебных заведений на онлайн или продлить столичным школьникам и студентам каникулы.

"На одном из штабов у нас поднимался вопрос в части загруженности города и трафика в период начала учебного периода. Сейчас нами ведутся переговоры с Минпросвещения и Минобразования и науки.

О чем идет речь? О том, что есть два варианта развития события. Либо мы переводим школы, которые находятся на этой линии, где все спортивные объекты находятся – это Кабанбай батыра и Туран, – на онлайн-формат обучения. Там есть 1 университет, где-то 4-5 школ, колледжей и садики. Либо мы оттягиваем именно по Астане начало учебного периода.

Это мы активно обсуждаем, и буквально мы должны на следующей неделе принять решение, и какой-то из этих форматов примем", – заявил вице-министр Серик Жарасбаев.

Он добавил, что для разгрузки трафика по указанным улицам для Игр кочевников запустят шаттл-басы, которые будут перевозить участников между спортивными объектами (ледовый дворец "Алау", "Астана-Арена" и др.) и гостиницами.

Также время начало игр перенесут с 09:00 на 11:00, чтобы не мешать астанчанам ездить на работу.

Перекрывать проспекты Кабанбай батыра и Туран, по словам вице-министра туризма и спорта, не планируют.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123091-eshche-dve-nedeli-kanikul-v-sentyabre-nachalo-uchebnogo-goda-mogut-perenesti-v-astane/

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