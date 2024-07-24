Усыновление ребенка неженатым мужчиной: детский омбудсмен Закиева высказалась против
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Уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала возможность дать неженатым мужчинам право на усыновление ребенка в Казахстане, передает МИА "Казинформ".
Напомним, ранее Конституционный суд РК признал один из подпунктов в кодексе "О браке (супружестве) и семье" противоречащим одному из принципов Конституции - согласно нему, ни один гражданин страны не может подвергаться какой-либо дискриминации по признаку пола.
Так, норма, на которую обратили внимание, гласит, что усыновителями не могут быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав. К слову, по закону, для незамужних женщин подобный запрет не установлен.
Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева выразила мнение, что все же настаивает на сохранении запрета на усыновление детей мужчинами, которые не состоят в зарегистрированном браке.
"При обсуждении данного вопроса мной и Комитетом по охране прав детей была направлена и озвучена позиция о том, что с точки зрения обеспечения безопасности детей, в действующем законодательстве необходимо сохранить запрет на возможность передачи детей лицам мужского пола, не состоящих в зарегистрированном браке", - заявила Закиева.
По ее мнению, при разработке изменений в законодательство нужно предусмотреть все механизмы для обеспечения безопасности детей.
Добавим, согласно закону "О браке (супружестве) и семье", усыновителями в Казахстане, среди прочих, не могут быть:
- лица, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- лица, лишенные судом родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
- лица, отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законами Республики Казахстан обязанностей;
- бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине;
- лица, не имеющие постоянного места жительства;
- лица, придерживающиеся нетрадиционной сексуальной ориентации, и другие.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139397-usynovlenie-rebenka-nezhenatym-muzhchinoy-detskiy-ombudsmen-zakieva-vyskazalas-protiv/