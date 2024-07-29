Дыра образовалась в центре Павлодара (видео)

Столб воды прорвал асфальт по улице Ломова в Павлодаре. В Сети появились кадры с места происшествия, на которых видна огромная яма, образовавшаяся в результате гидравлических испытаний, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах, размещенных в одном из павлодарских пабликов в Instagram, видно, как огромная струя воды заливает проезжую часть. При этом часть асфальтового покрытия провалена.

"Вообще классно, опять без воды будем", "Очередной чопик не выдержал", "Это жизнь любого города", "В Павлодаре жизнь бьет ключом", "Сколько можно? Каждый год рвет в одном месте", - пишут комментаторы.

Ситуацию прокомментировали в АО "Павлодарэнерго", указав, что порыв произошел в результате проведения гидравлических испытаний.

"В настоящее время с 29 июля во все дома южного сетевого района приостановлена подача горячего водоснабжения в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей после ремонтов. По окончании испытаний в домах, запитанных от сетей, где не выявят повреждений, подача горячего водоснабжения будет возобновлена", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что после окончания испытаний в домах, которые запитаны от поврежденных сетей, горячую воду подключат только после ремонта.

Напомним, осенью прошлого года в Павлодаре произошла авария на квартальной тепловой сети, посреди улицы образовался фонтан. На участке временно остановили подачу воды. Видео с места происшествия появилось в Сети. Сюда направили ремонтные бригады.

А в январе 2023 года в городе посреди улицы забил фонтан кипятка. На опубликованных в социальных сетях кадрах было видно, как столб воды высотой несколько метров прорвался из земли. В энергетической компании подтвердили, порыв произошел на сетях теплоснабжения.