Суд у казахстанского МИДа выиграла женщина, чей сын умер в клинике Южной Кореи

Казахстанка обратилась в суд после того, как ее сын умер в одной из клиник Кореи, а в МИД не оказали финансовой помощи при перевозке, передает NUR.KZ со ссылкой на судью Жанар Дуйсенову.

Судья Специализированного межрайонного административного суда Астаны Жанар Дуйсенова на своей странице в рассказала о рассмотренном деле.

По данным судьи, гражданка Казахстана со своим сыном 2001 года рождения прилетели в Корею на лечение онкологии, но пациент скончался в клинике от болезни. Поэтому мать умершего обратилась в посольство Казахстана с заявлением об оказании финансовой помощи по оплате расходов на транспортировку тела умершего сына в Казахстан.

"Не дождавшись решения вопроса, за счет заемных средств и благотворительных пожертвований, услуги похоронной службы по бальзамированию и хранению тела в морге, а также его транспортировке в Казахстан авиатранспортом оплачены самостоятельно.

Самостоятельное разрешение данного вопроса Министерством иностранных дел расценено как основание прекращения административной процедуры и отказа в оказании финансовой помощи. Не согласившись с таким решением, женщина обратилась за защитой в СМАС города Астаны", - рассказала судья.

При рассмотрении дела суд установил, что на следующий день после смерти сына истец обратилась в посольство с заявлением об оказании финансовой помощи по оплате расходов на транспортировку тела умершего сына в Казахстан.

"В случае смерти гражданина Республики Казахстан консул принимает меры к погребению его с должными почестями или отправке тела умершего в Республику Казахстан (пункт 84 Консульского устава Республики Казахстан).

Суд посчитал, что казахстанские дипломаты (консул) были обязаны принять меры по его погребению или отправке тела умершего в Республику Казахстан", - добавила судья.

Суд ссылается на правила использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе "Представление интересов Республики Казахстан за рубежом", где предусмотрено оказание гражданам материальной помощи на расходы за отправку багажа, оформление "груза 200" (гробов и урн с прахом умерших граждан для отправки в Казахстан) с оплатой расходов за бальзамирование, хранение тела в морге. Также, как отмечает судья, Правилами не запрещено компенсирование таких расходов.

"Суд указал, что установив факт нахождения истца в затруднительном положении, а также выдав ей свидетельство о смерти ее сына, консул не принял надлежащих мер по заявлению об оказании финансовой помощи, направив в министерство письмо консультативного характера вместо предусмотренного правилами заключения.

В условиях психотравмирующей ситуации, каковой является смерть близкого человека, стремясь своевременно похоронить сына, истец решила не дожидаться завершения процедур в посольстве. По мнению суда, посольство безосновательно расценило данные действия как отказ от финансовой помощи и проведения соответствующих процедур.

То обстоятельство, что истец оплатила услуги похоронной службы за счет заемных средств и собранных пожертвований не освобождает государство от обязанности оказать финансовую помощь своим гражданам, оказавшимся в затруднительном положении за рубежом.

С учетом установленных обстоятельств, судом требования истца удовлетворены в полном объеме", - сообщила Дуйсенова.

Сообщается, что на Министерство возложена обязанность повторно провести административную процедуру, возбужденную по обращению, и принять благоприятный административный акт с учетом правовой позиции суда.

Решение суда никем не обжаловано, вступило в законную силу, в настоящее время находится на исполнении.

Ранее сообщалось о том, что назначен посол по особым поручениям МИД Казахстана. Им стал Абдрашов Жанибек Жараскан-улы.

В июне текущего года в МИД РК подтвердили задержание туриста из Казахстана после того, как он вырезал буквы ALI в Доме Цеев в Помпеях.

"В Италии был задержан наш гражданин за незаконное нанесение надписи на историческом здании. После завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах он был отпущен. Дальнейшее судебное разбирательство будет проведено в административном порядке", - сообщали в МИД.

До этого официальный представитель МИД Айбек Смадияров прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о долгах посольства РК перед транспортным управлением Лондона. Задолженность посольства Казахстана была указана в размете 4 652 755 фунтов стерлингов (около 2,6 млрд тенге).

Айбек Смадияров заявил, что это не штраф, не парковочная плата, а сбор, который является "своего рода налогом".

"Хотелось бы еще раз отметить, что данная информация касается неуплаты сбора. (…) "Повезло", что наше посольство находится прямо в центре Лондона, поэтому сумма огромная", - сказал Смадияров.