Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Суд у казахстанского МИДа выиграла женщина, чей сын умер в клинике Южной Кореи

Опубликовано:

Здание МИД РК
Здание МИД РК. Фото: МИД РК

Казахстанка обратилась в суд после того, как ее сын умер в одной из клиник Кореи, а в МИД не оказали финансовой помощи при перевозке, передает NUR.KZ со ссылкой на судью Жанар Дуйсенову.

Судья Специализированного межрайонного административного суда Астаны Жанар Дуйсенова на своей странице в Faсebook рассказала о рассмотренном деле.

По данным судьи, гражданка Казахстана со своим сыном 2001 года рождения прилетели в Корею на лечение онкологии, но пациент скончался в клинике от болезни. Поэтому мать умершего обратилась в посольство Казахстана с заявлением об оказании финансовой помощи по оплате расходов на транспортировку тела умершего сына в Казахстан.

"Не дождавшись решения вопроса, за счет заемных средств и благотворительных пожертвований, услуги похоронной службы по бальзамированию и хранению тела в морге, а также его транспортировке в Казахстан авиатранспортом оплачены самостоятельно.

Самостоятельное разрешение данного вопроса Министерством иностранных дел расценено как основание прекращения административной процедуры и отказа в оказании финансовой помощи. Не согласившись с таким решением, женщина обратилась за защитой в СМАС города Астаны", - рассказала судья.

При рассмотрении дела суд установил, что на следующий день после смерти сына истец обратилась в посольство с заявлением об оказании финансовой помощи по оплате расходов на транспортировку тела умершего сына в Казахстан.

"В случае смерти гражданина Республики Казахстан консул принимает меры к погребению его с должными почестями или отправке тела умершего в Республику Казахстан (пункт 84 Консульского устава Республики Казахстан).

Суд посчитал, что казахстанские дипломаты (консул) были обязаны принять меры по его погребению или отправке тела умершего в Республику Казахстан", - добавила судья.

Суд ссылается на правила использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе "Представление интересов Республики Казахстан за рубежом", где предусмотрено оказание гражданам материальной помощи на расходы за отправку багажа, оформление "груза 200" (гробов и урн с прахом умерших граждан для отправки в Казахстан) с оплатой расходов за бальзамирование, хранение тела в морге. Также, как отмечает судья, Правилами не запрещено компенсирование таких расходов.

"Суд указал, что установив факт нахождения истца в затруднительном положении, а также выдав ей свидетельство о смерти ее сына, консул не принял надлежащих мер по заявлению об оказании финансовой помощи, направив в министерство письмо консультативного характера вместо предусмотренного правилами заключения.

В условиях психотравмирующей ситуации, каковой является смерть близкого человека, стремясь своевременно похоронить сына, истец решила не дожидаться завершения процедур в посольстве. По мнению суда, посольство безосновательно расценило данные действия как отказ от финансовой помощи и проведения соответствующих процедур.

То обстоятельство, что истец оплатила услуги похоронной службы за счет заемных средств и собранных пожертвований не освобождает государство от обязанности оказать финансовую помощь своим гражданам, оказавшимся в затруднительном положении за рубежом.

С учетом установленных обстоятельств, судом требования истца удовлетворены в полном объеме", - сообщила Дуйсенова.

Сообщается, что на Министерство возложена обязанность повторно провести административную процедуру, возбужденную по обращению, и принять благоприятный административный акт с учетом правовой позиции суда.

Решение суда никем не обжаловано, вступило в законную силу, в настоящее время находится на исполнении.

Ранее сообщалось о том, что назначен посол по особым поручениям МИД Казахстана. Им стал Абдрашов Жанибек Жараскан-улы.

В июне текущего года в МИД РК подтвердили задержание туриста из Казахстана после того, как он вырезал буквы ALI в Доме Цеев в Помпеях.

"В Италии был задержан наш гражданин за незаконное нанесение надписи на историческом здании. После завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах он был отпущен. Дальнейшее судебное разбирательство будет проведено в административном порядке", - сообщали в МИД.

До этого официальный представитель МИД Айбек Смадияров прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о долгах посольства РК перед транспортным управлением Лондона. Задолженность посольства Казахстана была указана в размете 4 652 755 фунтов стерлингов (около 2,6 млрд тенге).

Айбек Смадияров заявил, что это не штраф, не парковочная плата, а сбор, который является "своего рода налогом".

"Хотелось бы еще раз отметить, что данная информация касается неуплаты сбора. (…) "Повезло", что наше посольство находится прямо в центре Лондона, поэтому сумма огромная", - сказал Смадияров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141514-sud-u-kazahstanskogo-mida-vyigrala-zhenshchina-chey-syn-umer-v-klinike-yuzhnoy-korei/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie