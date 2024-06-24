Задержание казахстанца в Италии подтвердили в МИД

В МИД РК подтвердили задержание туриста из Казахстана после того, как он вырезал буквы ALI в Доме Цеев в Помпеях, передает NUR.KZ со ссылкой на официального представителя ведомства Айбека Смадиярова.

"В Италии был задержан наш гражданин за незаконное нанесение надписи на историческом здании. После завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах он был отпущен. Дальнейшее судебное разбирательство будет проведено в административном порядке", - сообщил Айбек Смадияров.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 июня был задержан турист из Казахстана после того, как он вырезал буквы ALI на светлой штукатурке в Доме Цеев в археологическом парке Помпеи.

В пиар-офисе музея рассказали, что о произошедшем было сообщено на стационарный пост карабинеров. СМИ отмечали, что теперь туристу придется компенсировать ущерб, нанесенный архитектурному памятнику. Точная сумма будет названа после проведения технической экспертизы.

Дом Цеев является одним из редких примеров древнего жилища позднего самнитского периода (II век до н. э.). Считается, что им владел магистрат Луций Цей Секунд.

А Помпеи - это полуразрушенный город у подножия вулкана Везувия, одна из главных достопримечательностей Италии и древнейший город на планете. Сюда съезжаются миллионы туристов, чтобы увидеть своими глазами то, что осталось от легендарного места.