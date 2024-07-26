Назначен посол по особым поручениям МИД Казахстана

Жанибека Абдрашова назначили послом по особым поручениям - руководителем представительства МИД Казахстана в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

Абдрашов Жанибек Жараскан-улы назначен послом по особым поручениям - руководителем представительства МИД РК в Алматы, сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

Жанибек Жараскан-улы родился 6 сентября 1977 года в южной столице. В 1998 году с отличием окончил Казахский Государственный юридический университет по специальности "Юрист". Владеет английским и турецким языками.

Трудовую деятельность начал с должности юрисконсульта Департамента по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РК.

В 2004-2006 годах был начальником отдела Службы государственного протокола представительства МИД РК в Алматы.

С 2006 по 2010 год - второй, первый секретарь постоянного представительства РК при ООН в Нью-Йорке.

В 2010 году был назначен заместителем шефа, в 2014 году - шефом Службы государственного протокола МИД РК.

В 2017-2019 годах - генеральный консул РК в Нью-Йорке.

С сентября 2019 года был послом Казахстана в Венгрии.

Напомним, что в июне президент Касым-Жомарт Токаев освободил Абдрашова от должности посла в Венгрии. Его сменил Абзал Сапарбекулы.