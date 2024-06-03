Посольство Казахстана задолжало Лондону более 4,6 млн фунтов: в МИД прокомментировали ситуацию

Официальный представитель МИД сегодня на брифинге ведомства прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о долгах посольства РК перед транспортным управлением Лондона, передает корреспондент NUR.KZ.

Новость о задолженности иностранных посольств перед TFL (Transport for London – транспортное управление Лондона) появилась в СМИ со ссылкой на само ведомство – на их сайте появился список должников, где оказался и Казахстан.

На сайте TFL говорится о неоплаченных услугах за 2003-2023-е годы со стороны дипломатов. Задолженность посольства Казахстана в документе указана как 4 652 755 фунтов стерлингов (около 2,6 млрд тенге по нынешнему курсу).

Наша страна заняла 9-е место в длинном списке по величине долга.

"В некоторых СМИ появилась информация, что сотрудники иностранных посольств не платят какие-то там выплаты в Лондоне. В этом списке оказалось и посольство Казахстана, как многим кажется, с большой суммой. Я хотел бы дать пояснения, что эти данные охватывают период с 2003 по 2023 годы.

В 2003 году был введен сбор для въезда в центр британской столицы. Здание посольства Казахстана в Великобритании как раз таки находится в центре Лондона в зоне со сверхнизким уровнем выбросов, где водители должны платить 15 фунтов стерлингов за въезд в период с 07:00 до 18:00 в рабочие дни, и с 12:00 до 18:00 в выходные и праздничные дни.

Соответственно, что за каждый въезд сотрудников посольства на свою же территорию начисляется сбор", – объяснил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Он добавил, что это не штраф, не парковочная плата, а сбор, который является "своего рода налогом".

"Хотелось бы еще раз отметить, что данная информация касается неуплаты сбора. (…) "Повезло", что наше посольство находится прямо в центре Лондона, поэтому сумма огромная", – добавил Смадияров.

Посольство Казахстана на карте Лондона. Скриншот: Google Maps

При этом, как пишет ТАСС, с 2003 года въезд в центр Лондона является платным. А с 2019 года действует так называемая зона сверхнизких выбросов (Ultra Low Emission Zone, ULEZ). В 2021 году зону расширили до лондонской внутренней кольцевой дороги.

В августе 2023 года в силу вступили новые правила, предусматривающие сбор в размере 12,5 фунтов стерлингов (7,1 тыс. тенге) в сутки для въезжающих в Лондон старых автомобилей.

Муниципальный сбор распространяется на все автомашины с дизельными двигателями ниже стандарта Евро-6 (обычно выпущены до 2015 года) и все автомобили, работающие на бензине, с двигателями ниже стандарта Евро-3 (обычно выпущены до 2007 года). Также он распространяется на мотоциклы, некоторые виды автобусов и грузовиков.