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Дело общественника Армана Шораева по нанесению побоев женщине прекратили

Опубликовано:

Арман Шораев
Арман Шораев. Фото: facebook.com/Arman Shorayev

В Департаменте полиции города Астаны сообщили, чем закончилось досудебное расследование в отношении общественника Армана Шораева, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, в июне текущего года общественного деятеля Армана Шораева заподозрили в избиении женщины - было заведено уголовное дело по статье "Побои".

Однако сегодня стало известно, что дело было прекращено. Информацию прокомментировали в Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ.

"В соответствии со статьей 68 УК РК "Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением", лицо, совершившее уголовный проступок, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило причиненный вред.

Стороны, воспользовавшись своими правами, написали заявление о прекращении досудебного расследования. Решение органа досудебного расследования о прекращении утверждено надзирающим органом", - сообщили в пресс-службе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141499-delo-obshchestvennika-armana-shoraeva-po-naneseniyu-poboev-zhenshchine-prekratili/

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