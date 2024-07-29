Дело общественника Армана Шораева по нанесению побоев женщине прекратили

В Департаменте полиции города Астаны сообщили, чем закончилось досудебное расследование в отношении общественника Армана Шораева, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, в июне текущего года общественного деятеля Армана Шораева заподозрили в избиении женщины - было заведено уголовное дело по статье "Побои".

Однако сегодня стало известно, что дело было прекращено. Информацию прокомментировали в Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ.

"В соответствии со статьей 68 УК РК "Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением", лицо, совершившее уголовный проступок, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило причиненный вред.

Стороны, воспользовавшись своими правами, написали заявление о прекращении досудебного расследования. Решение органа досудебного расследования о прекращении утверждено надзирающим органом", - сообщили в пресс-службе.