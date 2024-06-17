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Общественника Армана Шораева заподозрили в избиении женщины

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Арман Шораев
Арман Шораев. Фото: facebook.com/Arman Shorayev

Общественного деятеля Армана Шораева заподозрили в избиении женщины. В полиции Астаны начали досудебное расследование, но не подтвердили и не опровергли, что речь идет о Шораеве, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале Kozachkov offside. Сообщается, что инцидент произошел в Астане.

"Там накануне вечером прямо на улице мужчина избил женщину. Камеры наблюдения засняли, как он таскает ее за волосы, наносит удары и швыряет на землю. Банальная история в последнее время.

Прибывшие на место полицейские установили личности участников инцидента и неожиданно оказалось, что мужчина на видео - известный общественный деятель Арман Шораев. Избитая женщина - его сожительница. Она от заявления отказалась, претензий к Шураеву у нее нет", - говорится в описании к видео.

В Департаменте полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту начато расследование, при этом назвав лишь инициалы подозреваемого, таким образом не подтвердив и не опровергнув, был ли это Арман Шораев.

"По факту причинения телесных повреждений гр. А.Ш. своей сожительнице начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции столицы.

Там напомнили, что 16 июня вступили в силу изменения в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, где, в том числе, криминализированы побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Их составы перенесены из Кодекса об административных правонарушений в Уголовный кодекс РК.

Между тем, сам Шораев написал в своем аккаунте в Facebook, что "стал жертвой искусственного интеллекта".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2118876-obshchestvennika-armana-shoraeva-zapodozrili-v-izbienii-zhenshchiny/

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