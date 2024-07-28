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Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за сильной жары

Опубликовано:

Солнце светит в небе
Солнце. Иллюстративное фото: Katrin Ray Shumakov/Getty Images

Синоптики сообщили о погоде на 29 июля - в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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Жара до 43 градусов ожидается на этой неделе в Шымкенте

29 июля днем на востоке, в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер восточный днем в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-39 градусов.

Завтра на севере, востоке Западно-Казахстанской области возможна гроза. Ветер юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В понедельник днем на горных перевалах Туркестанской области усилится ветер северо-восточный до 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

29 июля в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

А в Атырауской области усиление ветра - западный, юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 35 градусов. На западе области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке, юго-западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем в горных районах Жамбылской области возможна гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. Днем на северо-востоке области - сильная жара 38-40 градусов. 29 июля на большей части области ожидается высокая, на северо-западе, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В понедельник днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

29 июля на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области тоже ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

А на большей части области Ұлытау - высокая пожарная опасность. На западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на северо-западе Карагандинской области сохранится, на юге, западе области ожидается высокая пожарная опасность.

29-31 июля на большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В понедельник на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

29 июля утром и днем в северной половине Костанайской области прогнозируют грозу, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный, юго-западный утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью - гроза, днем на востоке, юге области гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

29 июля ночью на востоке, юге, в центре области Абай будет гроза. Ветер северный, северо-восточный ночью на юге области 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На юге, западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2140947-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana-iz-za-silnoy-zhary/

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