Проезд по проспекту Туран в Астане ограничат на несколько дней

Из-за ремонтных работ по проспекту Туран на несколько дней ограничат движение на одном из его участков, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

В ведомстве сообщили о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Туран на участке от улицы Хусеин бен Талал до кольца Жулдыз. Движение будет перекрыто частично с 28 по 30 июля текущего года.

При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться в одном направлении (от аэропорта в сторону города).

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - призвали в акимате.

Напомним, что до 29 июля в Астане будет полностью перекрыто движение по проспекту Б. Момышулы на участке от проспекта Тауелсиздик до проспекта Р. Кошкарбаева.

Ранее также сообщалось, что движение по мосту Тауелсиздик от улицы Ташенова до улицы Калкаман будет перекрыто до 15 августа. Там тоже ведутся ремонтные работы.