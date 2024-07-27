Из-за конного шествия в Астане перекроют несколько улиц

В воскресенье, 28 июля, в Астане пройдет конный парад в рамках Всемирных игр кочевников. Горожан предупреждают о введении ограничений на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на сайте акимата столицы, конный парад начнется в 07:00. В нем примут участие 20 всадников.

Всадники соберутся на территории, прилегающей к ледовому дворцу "Барыс Арена", далее проследуют на площадь перед "Астана Арена" со стороны проспекта Кабанбай батыра.

После всадники последуют вдоль проспекта Кабанбай батыра в сторону улицы Бухар жырау и повернут налево, после чего пройдут вдоль Ботанического сада в сторону улицы Туркестан.

Далее группа через улицу Орынбор выйдет на улицу Акмешит, пройдет до улицы Достык и остановится на МАФе перед ТРЦ "Азия парк".

После этого всадники по проспекту Кабанбай батыра дойдут до Дворца единоборств им. Ж. Ушкемпирова и завершат конный проход.

"Дорожное движение по всему маршруту на время шествия будет временно перекрыто", - предупредили астанчан в акимате.

Напомним, что Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября. Добавим, ранее сообщалось, что в Астане рассматривают вариант переноса начала учебного года с 1 сентября на более позднюю дату из-за этого мероприятия.

Накануне мы писали о том, повлияют ли игры кочевников на работу вузов в Астане. Тогда глава Миннауки Саясат Нурбек сообщил, что студенты в Астане будут учиться в штатном режиме.

По данным с официального сайта соревнования, Всемирные игры кочевников - это международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основе соревнований - народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. ВИК направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения как наследия человеческой цивилизации.

Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.